異國人口近2千人 竹北市新住民文化生活節10月16日登場

新竹縣竹北市來自世界各國新住民人口超過1770多人，竹北市公所將舉辦新住民文化生活節，活動安排特色市集、異國風情走秀比賽，以及冠軍廚師現場教學異國料理，提供500份美食免費讓民眾品嘗，透過活動讓新住民與在地民眾更加了解彼此家鄉文化，10月16日邀請民眾到文化公園同樂。

竹北市長何淦銘表示，竹北市發展迅速，總人口已達20萬7千人，人口結構包含客家、閩南、外籍等各族群皆有；而目前居住在竹北市的新住民，不分國籍已經超過1700位，希望透過舉辦新住民文化生活節，讓遠從國外到此定居的人更加融入在地生活，在地鄉親能更了解每個國家的藝文、生活、美食等文化，透過活動相互交流。

新住民文化生活節10月16日將在文化公園舉辦，可以從上午10點逛到下午3點，除了規畫20攤異國風情市集，越南斗笠舞、夏威夷草裙舞、泰國傳統舞蹈等異國藝文演出，更結合異國風情服裝辦理走秀比賽，總獎金6000元。此外，還有街頭藝人爵士鼓演出、魔術互動秀、親子DIY手繪比賽等；活動更特別邀請冠軍廚師現場教學製作越南春捲，並將發送500份美食讓民眾免費品嘗，邀請民眾同享獨特美味的異國美食。

小朋友在會場可以體驗各式闖關遊戲，有與各國文化相關的「機智問答挑戰」、考驗記憶力的「記憶大PK」、學習各國語言的「轉動FUN語言」，透過遊戲認識各國文化特色，闖關完成可獲得限量100份的精美禮品，以及50元市集消費折抵券。

竹北市民代會主席林啟賢表示，希望透過活動讓世界各國落腳竹北的朋友有家的感覺，能夠更融入竹北市這個大家庭。竹北市公所戶政事務所主任陳建淳則表示，公所今年新增一位通譯人才，提供各國新住民與戶政相關免費諮詢服務，避免受騙。