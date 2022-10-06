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乾淨好選風 檢察官反賄巡迴宣導大步走

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
反賄選說明會。圖／桃園市政府民政局政風室提供
反賄選說明會。圖／桃園市政府民政局政風室提供

今年11月26日將舉行地方公職人員選舉投票，為維護選舉公正性與民主政治的核心價值，桃園市政府民政局政風室執行淨化選風宣導，藉由辦理本市各區市政說明會之際，邀請桃園地檢署檢察官至各區實施反賄選宣導活動，讓參加的機關團體及市民朋友都可以第一線與檢察官互動，清楚了解有關選舉賄選型態及檢舉賄選管道等事項。

宣講的檢察官以輕鬆幽默口吻，介紹賄選手法，更透過實際發生過的案例，提醒民眾勿觸法網，也同時鼓勵民眾勇於檢舉，並提出「一接、二保、三打、四訴、五搞定」，將賄選情資通報步驟及程序進行流程濃縮為一句好懂且容易記憶的口訣，並邀請現場民眾拿起手機掃描桃檢查察賄選官方Line QR Code，最後以「反賄選快問快答」有獎徵答活動，喚起全民反賄意識。

本年度因逢選舉年，除讓市民了解市府建設、福利等政令外，更希望市民能夠以公民社會責任的角度參與選舉，讓民主政治永續發展，自今年9月6日起至10月6日止，市政說明會已辦理13場次，包括本市立委、各區市議員、里鄰長、社區發展協會、宗教團體、在地士紳賢達及參與民眾總數約為1萬2000人次。

賄選

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