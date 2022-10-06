金安7連霸 111年金安獎名單出爐、桃市府新工處勇奪3金

由勞動部辦理的金安獎選拔，111年度獲獎名單正式公布，桃園市工務局新建工程處參加選拔的「桃園市大園區菓林市地重劃工程」、「桃園市觀音區多功能場館新建統包工程」，榮獲本年度「第16屆公共工程金安獎」佳作殊榮，是唯一連續7年榮獲金安獎肯定的地方政府機關，此外，新工處處長曾清祥在本屆金安獎選拔中榮獲優良人員優等獎榮譽。

新工處表示，榮獲本屆金安獎佳作「桃園市大園區菓林市地重劃工程」，總重劃面積共約45.09公頃，主要為結合桃園國際機場、桃園捷運機場線及興建中桃園捷運綠線導向發展新興地區，屬於發展大園地區新核心價值，並配合支援航空城計畫相關公共建設及產業發展，規劃內容包含商業區、住宅區、道路用地、學校、停車場、兒童遊樂場及公園等。

本案新闢道路約9公里長及新建橋梁1座、新設智能路燈設備、並設置地下滯洪池4座、公園4座及兒童遊樂場5座，本計畫建置汙水系統及排水箱涵以加強區域排水，將有效改善周邊都市服務機能與交通效益，建立全方位符合新世代要求的宜居之地，以達帶動區域發展目標，總經費約13億3556萬元，工程預計於明年下半年完工。

新工處指出，同時榮獲本屆金安獎佳作「桃園市觀音區多功能場館新建統包工程」，位於觀音草漯重劃之新興地，臨近商業及住宅區，基地面積約2249平方公尺，興建地下2層、地上6層多功能場館，建築物外觀採多層次量體及格柵退縮設計，形成豐富多層次多功能場館大樓，塑造外觀視覺線條整齊層次分明，內部規劃包括市場空間、親子館、公托中心、老人日照中心、家庭服務中心、圖書館、市民活動中心等，並將地下2層規劃為停車場，共提供約62輛汽車停放空間，打造學習及休閒等多功能的優質環境，總經費約3億9603萬元(本案經費皆由台灣電力股份有限公司補助)，工程預計明年上半年竣工。

新工處處長曾清祥在本屆金安獎選拔中榮獲優良人員優等獎，桃園市升格直轄市邁入第9年，曾清祥服務桃園市政府新建工程處已是第8年，期間建設了至少180件公共工程，每年約有50案的在建工程、每天約有2000位勞工朋友為建設大桃園而打拚。