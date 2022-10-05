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苗栗大閘蟹上市開賣 益生菌優化養殖質量上揚

中央社／ 苗栗縣5日電

苗栗縣政府及養殖業者今天舉辦記者會，宣布優質大閘蟹上市開賣。農業處表示，今年多數養殖戶以益生菌改善養殖環境，大閘蟹存活率及品質均提升，雙十連假迎接首波品蟹老饕。

苗栗縣政府自2011年起輔導蟹農專業養殖大閘蟹，從蟹苗進口到養殖收成，各環節都有專人專責把關，上市前須通過64項藥物及戴奧辛殘留抽檢，才能取得縣府官方掛保證的防偽蟹環，成功打響苗栗優質大閘蟹品牌。

縣府農業處今天在縣府大廳舉辦111年苗栗優質大閘蟹上市發表會，除展示生鮮大閘蟹外，也端出清蒸大閘蟹、麻油春蟹、醉蟹、黃金蟹粥等料理，挑動老饕味蕾。

農業處長陳樹義表示，今年養殖戶數共計31戶，養殖面積約18公頃，放養量約30萬隻，縣府輔導養殖除了著重實施「綠色生態」及「疏養」的養殖模式，今年多數養殖戶以益生菌來改善水質及底質，讓養殖環境更加穩定，使得存活率從以往平均2成多提升至3成，且收成的螃蟹體型、重量比往年更佳。

農業處指出，民間說法「九月圓臍十月尖」，亦即農曆9月吃圓臍的雌蟹，10月則是吃尖臍的雄蟹，此時大閘蟹的蟹膏、蟹黃肥美飽滿，肉質鮮甜多汁，堪稱人間珍饈，預料各養殖戶在即將到來的雙十連假，就會迎來首波品蟹饕客，不過今年因反映飼料成本，大閘蟹價格也依不同重量等級略微調漲。

農業處說，近年來，網路出現不肖業者冒用苗栗優質大閘蟹品牌，販售來路不明的加工產品甚至是活體低價傾銷，消費者應選擇有信譽的電商平台或親至縣內大閘蟹養殖場選購，並認明專屬防偽蟹環，5兩以上為金色、5兩以下為銀色，掃描QR碼就可知養殖資料及檢驗報告等生產履歷資訊，品質有保障。

大閘蟹 連假 苗栗縣

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