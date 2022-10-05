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桃市青年局與大專院校辦4大主題宣導 邀專業老師教勇敢說不
桃市府青年局今與長庚科技大學攜手舉辦「已毒不回 停止暴力」校園宣導活動，青年局長陳冠穎也到場勉勵，強調重視青年身心健康狀況，今年特別對反毒、反暴力、反霸凌、網路隱私4大主題宣導；現場也邀請藝人李玉璽及桃青之星「眼睛超人」熱舞開場表演。
青年局表示，針對學生易碰到的反毒、反暴力及網路隱私議題，將在今年 10 至11月底舉辦5場校園講座，藉由計畫推廣，提供學生實質幫助。並邀請iWIN網路內容防護機構申訴自律防護組長韓昊雲，針對網路安全隱私、詐騙 及情感糾紛、肉搜、私密影片外流等，讓學生於碰到問題時，能夠有求救和自保的管道。
另針對反毒、反暴力邀請少年之家執行長張進益，針對目前毒品的類型跟吸食方式、吸食毒品後的三階段、何謂校園暴力與霸凌、反毒、反霸凌案例分享，讓學生了解自己是否正在經歷霸凌，及該如何和毒品說不。
青年局陳冠穎局長表示，校園宣導活動將前進桃園的大專院校，由專業講師並配合表演宣導，青年局非常重視及關心青年身心健康，歡迎桃園市大專院校踴躍報名，希冀以活潑多元的形式推廣身心健康議題。
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