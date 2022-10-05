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雙十節當日限定 竹縣毛小孩免費打疫苗、辦登記
新竹縣動物保護防疫所為響應世界狂犬病日，將在雙十節當天上午9點至12點，在動保防疫所前廣場舉辦「世界狂犬病日宣導活動-毛齊來打」，邀請民眾攜帶家中犬貓前來辦理狂犬病疫苗注射、晶片植入及寵物登記，現場提供600個免費名額，還有假日市集等活動。
新竹縣動物保護防疫表示，報名飼主需年滿20歲，並攜帶身分證，現場憑犬貓到場，才能領取號碼牌。當日活動除了施打狂犬病疫苗及寵物登記，還包含毛孩回娘家-收容所認養犬貓回歸分享、浪愛回家-收容所犬貓認養活動；邀請近10攤青農與寵物業者打造熱鬧假日市集，臉書按讚打卡還能拿到可愛Q寶宣導小禮等豐富活動。
新竹縣動物保護防疫所提醒，活動場地為開放式空間，陌生環境及犬隻容易造成貓咪緊迫，如攜帶貓咪參加者建議謹慎評估。此外，目前新竹縣非狂犬病疫區，請民眾無須擔心，但也呼籲防疫不能中斷，務必遵守「2不1要」，不接觸野生動物、不棄養家中寵物、每年要帶家中犬貓施打狂犬病疫苗，才能確保狂犬病不會在人畜間傳播，保護毛孩也守護家人。
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