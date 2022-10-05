快訊

消防員抓罕見白蛇合照被咬險喪命 主張「因公受傷」求償40萬卻被駁

高虹安發言人顏值爆表掀話題 男粉絲超嗨：民眾黨第一美女！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙十節當日限定 竹縣毛小孩免費打疫苗、辦登記

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
雙十節當日600名額限定，竹縣毛小孩免費打疫苗、辦登記。圖／縣府提供
雙十節當日600名額限定，竹縣毛小孩免費打疫苗、辦登記。圖／縣府提供

新竹縣動物保護防疫所為響應世界狂犬病日，將在雙十節當天上午9點至12點，在動保防疫所前廣場舉辦「世界狂犬病日宣導活動-毛齊來打」，邀請民眾攜帶家中犬貓前來辦理狂犬病疫苗注射、晶片植入及寵物登記，現場提供600個免費名額，還有假日市集等活動。

新竹縣動物保護防疫表示，報名飼主需年滿20歲，並攜帶身分證，現場憑犬貓到場，才能領取號碼牌。當日活動除了施打狂犬病疫苗及寵物登記，還包含毛孩回娘家-收容所認養犬貓回歸分享、浪愛回家-收容所犬貓認養活動；邀請近10攤青農與寵物業者打造熱鬧假日市集，臉書按讚打卡還能拿到可愛Q寶宣導小禮等豐富活動。

新竹縣動物保護防疫所提醒，活動場地為開放式空間，陌生環境及犬隻容易造成貓咪緊迫，如攜帶貓咪參加者建議謹慎評估。此外，目前新竹縣非狂犬病疫區，請民眾無須擔心，但也呼籲防疫不能中斷，務必遵守「2不1要」，不接觸野生動物、不棄養家中寵物、每年要帶家中犬貓施打狂犬病疫苗，才能確保狂犬病不會在人畜間傳播，保護毛孩也守護家人。

竹縣雙十節限定，600毛小孩免費打疫苗、辦登記。圖／縣府提供
竹縣雙十節限定，600毛小孩免費打疫苗、辦登記。圖／縣府提供

寵物 新竹

延伸閱讀

竹縣鳳岡國中央廚落成 將同步供應3校600師生營養午餐

竹縣+1495 本周五、六 中興里及婦幼館增設社區接種站

男子露營沒搭帳篷「三隻大貓咪」跑來壓在身上睡 結局讓人意外

竹縣優良公寓大廈評選開始報名 最高有機會獲3萬元獎金

相關新聞

竹縣鳳岡國中央廚落成 將同步供應3校600師生營養午餐

新竹縣立鳳岡國中既有廚房已使用超過25年，為降低城鄉差距，讓偏鄉學童也能享有高品質飲食照顧，新竹縣政府透過「推動偏鄉學校...

外界批桃園「豆腐渣」工程 鄭文燦否認：選舉民粹語言誇大

外界質疑桃園市有的公共工程是「豆腐渣」、「綠豆渣」，桃園市長鄭文燦今天上午在市政會議強調，市政府沒有豆腐渣工程，用民粹語...

桃市青年局與大專院校辦4大主題宣導 邀專業老師教勇敢說不

桃市府青年局今與長庚科技大學攜手舉辦「已毒不回 停止暴力」校園宣導活動，青年局長陳冠穎也到場勉勵，強調重視青年身心健康狀...

雙十節當日限定 竹縣毛小孩免費打疫苗、辦登記

新竹縣動物保護防疫所為響應世界狂犬病日，將在雙十節當天上午9點至12點，在動保防疫所前廣場舉辦「世界狂犬病日宣導活動-毛...

楊梅鄭大模公宗祠壁面粉刷10月中完成 涼亭補漆研議中

桃園楊梅鄭大模公宗祠先前由鄭大模祭祀公業無償提供土地，讓市府工務局著手綠美化工程，今年1月完成驗收後交給公業管理，不過宗...

地方爭取籌建「南庄事件」紀念牌 苗栗縣府7日辦公聽會

日據時期發生的「南庄事件」雖廣為地區民眾知曉，但相關紀念活動迄今並無固定場域，地方為此發起籌建紀念碑，苗栗縣文化觀光局7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。