快訊

綠側翼造謠高虹安「插班北一女」 遭揭又大翻車了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

楊梅鄭大模公宗祠壁面粉刷10月中完成 涼亭補漆研議中

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
工務局景工科表示，本次共修繕1面鄭家史略及18面的浮雕水泥壁畫，預計10月中旬完成。記者翁唯真／攝影
工務局景工科表示，本次共修繕1面鄭家史略及18面的浮雕水泥壁畫，預計10月中旬完成。記者翁唯真／攝影

桃園楊梅鄭大模公宗祠先前由鄭大模祭祀公業無償提供土地，讓市府工務局著手綠美化工程，今年1月完成驗收後交給公業管理，不過宗祠旁圍牆的壁畫年久斑駁，工務局景觀工程科已協助重新上色，市議員周玉琴希望一旁涼亭也能一併粉刷修繕；景工科表示，壁畫預計10月中旬完成，不過宗祠涼亭未包含在工程內，重新粉刷與否科內長官還在研議中。

位在楊梅梅高路上的鄭大模公宗祠為桃園市定古蹟，先前由市府及鄭大模祭祀公業公私合作，無償提供土地讓政府規畫綠美化，先前已開闢生態步道，並串聯原本的古道，讓宗祠及祖墳的外圍有近800公尺的環園區步道；工務局也將入口加入綠美化元素並改建生態池種植水生植物，讓路口意象開闊，減少水泥的沉悶感。

景觀工程科指出，宗祠內的廁所內裝、花台及休憩座椅也重新修繕，讓楊梅有更好的活動的場所，上述工程已於今年1月驗收完成，交還鄭大模祭祀公業管理。

周玉琴表示，經市府綠美化改善，環境已和過往大不相同，不過宗祠旁壁畫26年來都沒有重新粉刷上色，因此建議市府能請彩繪師傅重新補繪，吸引更多民眾前來拍照、了解歷史；至於宗祠涼亭彩繪褪色、柱子油漆剝落部分也希望市府能一次完成。

景工科表示，宗祠旁的圍牆顏色斑駁，因此重新粉刷上色，本次共修繕1面鄭家史略及18面的浮雕水泥壁畫，花費近40萬元的經費，已從上月13日開工，預計10月中旬完成。

景工科指出，議員所提出的宗祠涼亭彩繪褪色、柱子油漆剝落部分，因當初招標涼亭部分不包含在這次工程合約中，因此此次會不會一併重新粉刷補色，科內的長官還在研議當中。

鄭大模公宗祠為桃園市定古蹟，先前由市府及鄭大模祭祀公業公私合作，無償提供土地讓政府規畫綠美化。記者翁唯真／攝影
鄭大模公宗祠為桃園市定古蹟，先前由市府及鄭大模祭祀公業公私合作，無償提供土地讓政府規畫綠美化。記者翁唯真／攝影

綠美化 壁畫 桃園

延伸閱讀

桃園楊梅重陽節活動 今表揚各領域優秀86位長者

無外傷！沒穿上衣6旬男跪趴陳屍楊梅伯公岡公園

賓士E55掛C240車牌飆車 桃警開罰夫妻加補稅16萬元

出關趕議員後援會站台 鄭運鵬：讓下一個市長繼續姓鄭

相關新聞

竹縣鳳岡國中央廚落成 將同步供應3校600師生營養午餐

新竹縣立鳳岡國中既有廚房已使用超過25年，為降低城鄉差距，讓偏鄉學童也能享有高品質飲食照顧，新竹縣政府透過「推動偏鄉學校...

外界批桃園「豆腐渣」工程 鄭文燦否認：選舉民粹語言誇大

外界質疑桃園市有的公共工程是「豆腐渣」、「綠豆渣」，桃園市長鄭文燦今天上午在市政會議強調，市政府沒有豆腐渣工程，用民粹語...

楊梅鄭大模公宗祠壁面粉刷10月中完成 涼亭補漆研議中

桃園楊梅鄭大模公宗祠先前由鄭大模祭祀公業無償提供土地，讓市府工務局著手綠美化工程，今年1月完成驗收後交給公業管理，不過宗...

地方爭取籌建「南庄事件」紀念牌 苗栗縣府7日辦公聽會

日據時期發生的「南庄事件」雖廣為地區民眾知曉，但相關紀念活動迄今並無固定場域，地方為此發起籌建紀念碑，苗栗縣文化觀光局7...

國慶連假周末登場 桃園鮮奶節、永安漁港這樣走避車潮

國慶3天連假本周末登場，楊梅警分局為紓解連假車潮，針對轄內幼獅交流道、楊梅交流道、校前路交流道、埔心火車站、楊梅火車站及...

新竹縣將新推2處休閒農業區 希望帶動農遊產業發展

新竹縣目前已有7處休閒農業區，其中照門、大山背、十二寮、那羅灣休閒農業區今年更是獲農委會表揚績優，新竹縣府為了進一步帶動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。