楊梅鄭大模公宗祠壁面粉刷10月中完成 涼亭補漆研議中

桃園楊梅鄭大模公宗祠先前由鄭大模祭祀公業無償提供土地，讓市府工務局著手綠美化工程，今年1月完成驗收後交給公業管理，不過宗祠旁圍牆的壁畫年久斑駁，工務局景觀工程科已協助重新上色，市議員周玉琴希望一旁涼亭也能一併粉刷修繕；景工科表示，壁畫預計10月中旬完成，不過宗祠涼亭未包含在工程內，重新粉刷與否科內長官還在研議中。

位在楊梅梅高路上的鄭大模公宗祠為桃園市定古蹟，先前由市府及鄭大模祭祀公業公私合作，無償提供土地讓政府規畫綠美化，先前已開闢生態步道，並串聯原本的古道，讓宗祠及祖墳的外圍有近800公尺的環園區步道；工務局也將入口加入綠美化元素並改建生態池種植水生植物，讓路口意象開闊，減少水泥的沉悶感。

景觀工程科指出，宗祠內的廁所內裝、花台及休憩座椅也重新修繕，讓楊梅有更好的活動的場所，上述工程已於今年1月驗收完成，交還鄭大模祭祀公業管理。

周玉琴表示，經市府綠美化改善，環境已和過往大不相同，不過宗祠旁壁畫26年來都沒有重新粉刷上色，因此建議市府能請彩繪師傅重新補繪，吸引更多民眾前來拍照、了解歷史；至於宗祠涼亭彩繪褪色、柱子油漆剝落部分也希望市府能一次完成。

景工科表示，宗祠旁的圍牆顏色斑駁，因此重新粉刷上色，本次共修繕1面鄭家史略及18面的浮雕水泥壁畫，花費近40萬元的經費，已從上月13日開工，預計10月中旬完成。