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地方爭取籌建「南庄事件」紀念牌 苗栗縣府7日辦公聽會
日據時期發生的「南庄事件」雖廣為地區民眾知曉，但相關紀念活動迄今並無固定場域，地方為此發起籌建紀念碑，苗栗縣文化觀光局7日下午將在鄉公所辦「南庄事件史蹟紀念碑設置計畫」公聽會，邀民眾到場表達相闗意見及建議，提供爭取設置紀念碑參考。
南庄事件是國內著名的抗日事件之一，與事件歷史有關的萬善爺墓及南江水岸公園，經地方提報爭取登錄苗栗縣史蹟有形文化資產獲審議通過，縣府9月間已公告，這也是縣內首件獲登錄的原住民史蹟有形文化資產。
苗栗縣文觀局指出，南庄事件雖為當地民眾熟知，但相關紀念活動並無固定場域，歷來僅於南庄國中校內的「萬善諸君之義塚」辦慰靈活動，有必要設置固定的紀念空間及紀念碑，以增強在地民眾對歷史事件的認知。
文觀局表示，萬善諸君義塚收埋的遺骸多為泰雅族人，2020年起族人發起慰靈活動，參與者有賽夏、泰雅族人，也有客家、閩南及平埔族道卡斯人，藉由祭祀撫慰事件犧牲者，並以紀念活動思考各族群的和解；另一歷史現場南江水岸公園據傳為日本當局辦歸順式及誘殺族人的地點，2018年鄉公所改建為河濱公園，當地雖已不復120年前原貌，但成為南庄事件定格的集體記憶空間，具歷史意義及價值。
文觀局文化資產科表示，地方發起在水岸公園設置紀念碑，希望以具象徵意義的紀念物及邊牆，作為未來南庄各族民眾紀念南庄事件的固定場域，並以紀念碑為核心，讓南庄事件各處歷史現場成為中小學生或大眾認識南庄事件背景及歷史深層意涵的空間，尤其是賽夏、泰雅族學生的民族史教育及歷史教材。
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