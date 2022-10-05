國慶連假周末登場 桃園鮮奶節、永安漁港這樣走避車潮
國慶3天連假本周末登場，楊梅警分局為紓解連假車潮，針對轄內幼獅交流道、楊梅交流道、校前路交流道、埔心火車站、楊梅火車站及富岡火車站等處，提前規畫交通疏導措施，也提醒民眾欲參加楊梅區老莊路556巷內農地舉辦「2022桃園鮮奶節」活動可多利用大眾運輸或是搭接駁車至會場。
楊梅警分局表示，民眾可多利用台15線、台31線、台61線、台66線等替代道路或深夜暫停收費時段避開車潮，暫停收費時段為8至10日每天深夜0時至凌晨5時。
而楊梅區老莊路556巷內農地舉辦「2022桃園鮮奶節」活動，警方提醒欲前往參加活動民眾可多搭乘大眾運輸工具，如為自行開車者可沿老莊路往龍潭方向右轉店湖一路，將車輛停放於龍潭店湖一路停車場再搭乘接駁車前往會場，如單純於楊梅區至龍潭區往返民眾，可改道楊梅區中興路或梅獅路，避開活動路段。
另楊梅警分局也已分別對楊梅老莊路、校前路及新屋永安漁港及綠色廊道周邊道路，規畫交通疏導措施，於重要幹道路口派員加強疏導外，並加強路況巡邏查察，及運用交通器材將車輛有效分流及管制。警方呼籲，請民眾遵守警察同仁及義交的指揮，以有效疏導車流，維護行車順暢。
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