新竹縣將新推2處休閒農業區 希望帶動農遊產業發展

新竹縣目前已有7處休閒農業區，其中照門、大山背、十二寮、那羅灣休閒農業區今年更是獲農委會表揚績優，新竹縣府為了進一步帶動休閒農業、推廣5大農遊軸帶概念，今年將新申請2處休閒農業區，分別位於寶山鄉及新豐鄉，促進地方發展。

縣府農業處表示，新竹縣自然地理資源豐富、農業生產多元加上文化特色鮮明，今年要乘勝追擊，持續輔導寶山鄉及新豐鄉申請畫設休閒農業區，將寶山鄉的茶花、橄欖產業，以及新豐鄉的黑豆、稻米與海洋生態資源推廣出去，預計今年10月底前向農委會申請畫設休閒農業區。

目前新竹縣7處經農委會公告畫設的休閒農業區，分別是位於新埔鎮的照門休閒農業區、橫山鄉大山背休閒農業區、尖石鄉那羅灣休閒農業區、五峰鄉和平部落休閒農業區、峨眉鄉十二寮休閒農業區，以及去年才公告畫設的竹北市水月休閒農業區及新埔鎮大墩山休閒農業區。

其中照門休閒農業區及大山背休閒農業區在今年7月農委會舉辦的第3屆全國績優休閒農業區中獲頒模範獎，十二寮休閒農業區及那羅灣休閒農業區也獲得茁壯獎肯定，此外縣府及新埔鎮公所、橫山鄉公所、峨眉鄉公所、橫山地區農會與峨眉鄉農會都獲績優輔導縣市及單位的獎項。

縣長楊文科表示，縣府除了每年持續輔導休閒農業區辦理農遊體驗活動、人員講習培訓及公共設施優化等工作，今年還受農委會補助辦理新竹縣區域農遊軸帶發展總合規畫，未來將透過5大農遊軸帶概念，綠色海岸、茶園橘香、黃金客庄、原鄉野趣、香草溫泉，發展在地特色與農遊產業。