快訊

三重警抓錯人讓他渾身傷 警政署要求新北警局長道歉、調查嚴懲

「登山女神」遭爆居檢外出與富商幽會 指揮中心：若屬實最重罰100萬

新竹縣將新推2處休閒農業區 希望帶動農遊產業發展

聯合報／ 記者巫鴻瑋王淑君／新竹即時報導
尖石那羅灣休閒農業區的金盞花是當地一大特色。圖／縣府提供
尖石那羅灣休閒農業區的金盞花是當地一大特色。圖／縣府提供

新竹縣目前已有7處休閒農業區，其中照門、大山背、十二寮、那羅灣休閒農業區今年更是獲農委會表揚績優，新竹縣府為了進一步帶動休閒農業、推廣5大農遊軸帶概念，今年將新申請2處休閒農業區，分別位於寶山鄉及新豐鄉，促進地方發展。

縣府農業處表示，新竹縣自然地理資源豐富、農業生產多元加上文化特色鮮明，今年要乘勝追擊，持續輔導寶山鄉及新豐鄉申請畫設休閒農業區，將寶山鄉的茶花、橄欖產業，以及新豐鄉的黑豆、稻米與海洋生態資源推廣出去，預計今年10月底前向農委會申請畫設休閒農業區。

目前新竹縣7處經農委會公告畫設的休閒農業區，分別是位於新埔鎮的照門休閒農業區、橫山鄉大山背休閒農業區、尖石鄉那羅灣休閒農業區、五峰鄉和平部落休閒農業區、峨眉鄉十二寮休閒農業區，以及去年才公告畫設的竹北市水月休閒農業區及新埔鎮大墩山休閒農業區。

其中照門休閒農業區及大山背休閒農業區在今年7月農委會舉辦的第3屆全國績優休閒農業區中獲頒模範獎，十二寮休閒農業區及那羅灣休閒農業區也獲得茁壯獎肯定，此外縣府及新埔鎮公所、橫山鄉公所、峨眉鄉公所、橫山地區農會與峨眉鄉農會都獲績優輔導縣市及單位的獎項。

縣長楊文科表示，縣府除了每年持續輔導休閒農業區辦理農遊體驗活動、人員講習培訓及公共設施優化等工作，今年還受農委會補助辦理新竹縣區域農遊軸帶發展總合規畫，未來將透過5大農遊軸帶概念，綠色海岸、茶園橘香、黃金客庄、原鄉野趣、香草溫泉，發展在地特色與農遊產業。

新竹 農委會 農會

延伸閱讀

竹縣+1495 本周五、六 中興里及婦幼館增設社區接種站

楊文科競總變樂園邀親子假日FUN鬆 10月8日首場嗨玩木箱鼓

周江杰行動競總到寶山 喊設新住民單一服務窗口

林冠年酒駕遭民眾黨剔除 新竹縣選委會：選舉公報照登政黨

相關新聞

竹縣鳳岡國中央廚落成 將同步供應3校600師生營養午餐

新竹縣立鳳岡國中既有廚房已使用超過25年，為降低城鄉差距，讓偏鄉學童也能享有高品質飲食照顧，新竹縣政府透過「推動偏鄉學校...

外界批桃園「豆腐渣」工程 鄭文燦否認：選舉民粹語言誇大

外界質疑桃園市有的公共工程是「豆腐渣」、「綠豆渣」，桃園市長鄭文燦今天上午在市政會議強調，市政府沒有豆腐渣工程，用民粹語...

新竹縣將新推2處休閒農業區 希望帶動農遊產業發展

新竹縣目前已有7處休閒農業區，其中照門、大山背、十二寮、那羅灣休閒農業區今年更是獲農委會表揚績優，新竹縣府為了進一步帶動...

通霄海水養殖專業生產區今施工遭阻 兩方約定下周溝通

苗栗縣「通霄海水養殖專業生產區」開發案延宕多年，苗縣府今年七月辦理招商完成標租，日前點交土地給得標廠商時，遭40多位養殖...

苗縣+1364 兩大年齡層8日起接種新冠疫苗贈百元禮券

苗栗縣今天新增1364例新冠肺炎確診個案，在6月21日後再創單日確診新高，今年累計本土案例達14萬5958人，人口占比確...

竹縣+1495 本周五、六 中興里及婦幼館增設社區接種站

新竹縣今天新增1495例COVID-19本土案例，疫情未趨緩。衛生局規畫本周五、周六，連續2天分別在竹北市中興里集會所及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。