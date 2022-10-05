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通霄海水養殖專業生產區今施工遭阻 兩方約定下周溝通

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今天上午鍾姓養殖戶的磚造工寮被拆毀後，有部分養殖戶聞訊到現場阻饒業者繼續施工。記者吳傑沐／攝影
今天上午鍾姓養殖戶的磚造工寮被拆毀後，有部分養殖戶聞訊到現場阻饒業者繼續施工。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣「通霄海水養殖專業生產區」開發案延宕多年，苗縣府今年七月辦理招商完成標租，日前點交土地給得標廠商時，遭40多位養殖戶抗議，強烈要求得標廠商不能申設太陽能發電，但業者並未出面，今天上午業者派機具進場拆除魚塭工寮，遭到部分魚塭業者阻饒。

養九孔的鄭姓養殖戶說，得標廠商昨午派怪手開挖時，稱說是要埋管線，結果變成整地，連他們工寮旁的水塔也被掃倒。鍾姓養殖戶則說，廠商根本沒通知，今天上午聽到機具聲響，前往查看，發現他的磚造工寮已被拆光，連冷氣都來不及拆卸保留，很可惡。

縣府農業處副處長蔡政新強調，標租契約內容明確規範業者只能做海水養殖生產用途，日前完成點交的土地，是經法院判決遭養殖戶「無權占有」的30公頃土地，被告養殖戶最後也都簽署了「放棄」文件，這部分土地點交後由業者經營養殖園區；再者，外傳得標廠商鼎鱻公司計畫投資漁電共生要施設太陽能光電，這是混淆視聽的假訊息，契約內容並未有申設光電項目。

他說，被告養殖戶都已簽署了「放棄」魚塭設施文件，業者進場施工拆工寮，並無義務通知原地養殖戶的必要，且他們硬要業者簽不施設太陽能光電切結書，感覺也怪怪的，業者不予理會也屬正常。

今天下午業者出面與養殖戶對話，兩方約定下周敲定時間「坐下來」好好溝通，包括現有養殖、優先承租權等問題，養殖戶也同意讓業者繼續施工不再阻饒。

鍾姓養殖戶說，今天上午前往查看，才發現他的磚造工寮已被拆光，連冷氣都來不及拆卸保留，很可惡。記者吳傑沐／攝影
鍾姓養殖戶說，今天上午前往查看，才發現他的磚造工寮已被拆光，連冷氣都來不及拆卸保留，很可惡。記者吳傑沐／攝影

假訊息 冷氣 太陽能發電

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