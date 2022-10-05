竹縣鳳岡國中央廚落成 將同步供應3校600師生營養午餐

新竹縣立鳳岡國中既有廚房已使用超過25年，為降低城鄉差距，讓偏鄉學童也能享有高品質飲食照顧，新竹縣政府透過「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，補助鳳岡國中1500萬元，歷時142天完成中央廚房擴建工程，今天落成啟用；未來鳳岡國中中央廚房將提供校內、芎林國中及精華國中，共約600位師生使用。

新竹縣副縣長陳見賢表示，讓孩子吃得飽、吃得好、吃得聰明健康，學生健康與食安是縣府與學校持續把關的重要項目。縣府為提升學校午餐品質及衛生安全，落實偏鄉學校跨校合作，「推動偏鄉學校中央廚房計畫」協助縣內鳳岡國中、北埔國中、新樂國小等3所偏鄉學校擴建中央廚房，並分別補助鳳岡國中1500萬元，北埔國中300萬元及新樂國小709萬元擴建經費。

歷經約5個月工期，鳳岡國中中央廚房今天正式完工啟用，校長徐永明說，擴建工程包含前處理區、儲藏區、營養師辦公室、配膳區、鍋爐室、餐廳等舊有廚房內裝整修；中央廚房擴建則包含消毒區、洗滌區以及新設風雨走廊。學校每天安排2台熟食配送車及使用具保溫效果的餐、湯桶，並導入熟食配送服務管理系統，讓每位學童都能吃到熱騰騰的午餐。

教育局長楊郡慈表示，因鳳岡國中原廚房校舍空間還能擴建，並達供應需求，因此選定在該校設置中央廚房，不僅廚房主體可以大幅改善，還可增購先進設備，同時解決芎林國中及精華國中午餐問題。