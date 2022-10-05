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竹竹苗首件自辦都更「混居社宅」 預計明年上半年入住
新竹市政府2018年核定地主自辦武陵段都市更新計畫，為竹竹苗首件透過私人自辦都更且無償取得公營出租住宅的案件。市府今天指出，該住宅8月竣工、9月領得使用執照，預計明年上半年開放入住，公營出租住宅將提供符合資格且有居住需求之市民。
代理市長陳章賢說，武陵段「都市更新、混居型態」社會住宅，有賴於原地主及都更實施者的包容與理解，此案提供「都更商品宅」出售給想持有房屋所有權的民眾，也規畫「都更公營出租宅」產權公有、只租不售，提供符合資格且有租屋需求之市民。
市府都發處處長許志瑞指出，「都市更新、混合居住」型態社會住宅，融合不同財產權（所有權、承租權）、所得、族群、世代住戶混合居住，希望淡化傳統標籤化負面印象，社宅與一般住宅外觀沒有區別、不予區隔，所有市民都享有平等居住權利。
都發處副處長翁嘉陽進一步說明，該處自辦都更案土地包含私人與國有，經協調共識部分戶數規畫為公營出租社宅；由於戶數不多，市府目前依照住宅法第4條規定，逐一洽詢經濟弱勢身分者是否有意願承租，並協助安排入住，社宅租金低於市場行情。
都發處說明，市府為實現居住正義、健全住宅市場，除積極與國家住都中心合作，公辦主導4處社會住宅，其中經國及延平路口「中雅安居」640戶，即將於本月開工，另規畫兒童醫院對側「建功安居」、將軍村停車場「金城安居」和建功高中南側「都更社宅」，4處共計2651戶。
都發處指出，未來將擴大民間參與機制，透過「多元興辦」、「混居型態」包容性居住政策，結合都市計畫、都市更新、大街廓整合開發策略，鼓勵民間機構主動興辦社會福利設施或公益設施，其建築物及其土地產權，無償登記為公有，並給予額外獎勵容積，改善居住環境與景觀，增進公共利益。
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