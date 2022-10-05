楊文科競總變樂園邀親子假日FUN鬆 10月8日首場嗨玩木箱鼓

把球池、賽車吧檯區以及室內外打卡牆融入競選總部，國民黨新竹縣長參選人楊文科競總大走童趣風格，打造成為孩子的樂園；每個周末更舉辦親子活動，首場10月8日登場，邀請民眾線上報名，有機會與Mr. One 和楊文科一起玩木箱鼓，10月9日則由歌手邱廉欽、游怡婷演唱客家金曲；以歡樂氣氛跳脫鬥爭、批判的選舉文化。

楊文科競選總部表示，過去4年施政積極改善新竹縣育兒環境，包含籌設新校、重畫學區、提高新生兒營養補助減輕父母育兒壓力、積極推動聰明營養午餐，未來還要推動雙語、國際、數位教育，布建一鄉鎮一特色公園等，都是為了孩子的未來著想。

楊文科重視並期盼高水準選戰，因此將競選總部打造成孩子的樂園並規畫系列活動，期望拉近與民眾的距離。首場活動選在本周末登場，週六率先邀請參與過千場演出的Mr.One木箱鼓，民眾只要透過線上報名就有機會與楊文科一同體驗，感受雙手打擊木箱鼓的節奏與樂趣；周日則由金曲獎客語歌手邱廉欽、新竹縣客家新曲獎得主游怡婷一展好歌喉；木箱鼓活動即日起開放報名，額滿為止。報名網址請點此。

楊文科競總指出，11月20日前每個周末都安排各樂團精采演出及親子DIY體驗活動，包含3D魔法列印筆、萬聖節手作、魔幻氣球及魔術等，詳情可關注楊文科粉絲專頁。