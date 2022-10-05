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益生菌助攻！苗栗大閘蟹養成率上看3成 體型重量更佳

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗大閘蟹上市，縣長徐耀昌（中）掛保證安全好吃，歡迎消費者把握大閘蟹黃金季節來品嘗。記者范榮達／攝影
苗栗大閘蟹上市，縣長徐耀昌（中）掛保證安全好吃，歡迎消費者把握大閘蟹黃金季節來品嘗。記者范榮達／攝影

苗栗大閘蟹上市，今年新引進益生菌改善水質及底質，提升養成率至3成以上，且體型及重量更佳，縣長徐耀昌、縣府農業處長陳樹義掛保證安全好吃，歡迎消費者把握大閘蟹黃金季節來品嘗。

苗栗縣條件得天獨厚，縣府2011年起輔導蟹農養殖大閘蟹，也打出品牌，縣府今天辦理苗栗優質大閘蟹上市發表會，在縣府大廳展示成果，及大閘蟹料理美食，縣府指出，「9月圓臍10月尖」，農曆9月吃圓濟的雌蟹，10月則吃尖臍的雄蟹，隻隻膏黃肥美飽滿，肉質鮮甜多汁，品嘗正當時。

陳樹義說，苗栗大閘蟹採綠色生態及疏養模式，今年養殖31戶，面積約18公頃，放養量約30萬隻，大多數養殖戶以益生菌改善水質及底質，環境更加穩定，養成率也從以往2、3成，提升至3成以上，收成的螃蟹體型重量比往年更佳。

徐耀昌掛保證，苗栗優質大閘蟹從蟹苗進口，一直到養殖成大蟹，各個環節縣府都有指派專人專責嚴格把關，上市前必須通過64項藥物及戴奧辛殘留抽檢，合格才能取得縣府官方的防偽蟹環，安全又美味。

縣府指出，苗栗大閘蟹打出名號，近年來出現冒用品牌，呼籲消費者選擇有信譽的電商平台，或直接至大閘蟹養殖場選購,，每隻大閘蟹都有專屬QR code標章雷射防偽蟹環，提供大閘蟹的養殖資料，吃的安心、健康與美味。

消費者購買大閘蟹可上網搜索苗栗優質大，或洽苗栗縣優質大閘蟹産銷協會0920091695，苗栗縣一級棒大閘蟹推展協會0919845353。

苗栗大閘蟹上市，縣長徐耀昌（中）掛保證安全好吃，歡迎消費者把握大閘蟹黃金季節來品嘗。記者范榮達／攝影
苗栗大閘蟹上市，縣長徐耀昌（中）掛保證安全好吃，歡迎消費者把握大閘蟹黃金季節來品嘗。記者范榮達／攝影
苗栗大閘蟹上市，縣長徐耀昌掛保證安全好吃，歡迎消費者把握大閘蟹黃金季節來品嘗。記者范榮達／攝影
苗栗大閘蟹上市，縣長徐耀昌掛保證安全好吃，歡迎消費者把握大閘蟹黃金季節來品嘗。記者范榮達／攝影

大閘蟹 苗栗縣 徐耀昌

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