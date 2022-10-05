外界批桃園「豆腐渣」工程 鄭文燦否認：選舉民粹語言誇大

外界質疑桃園市有的公共工程是「豆腐渣」、「綠豆渣」，桃園市長鄭文燦今天上午在市政會議強調，市政府沒有豆腐渣工程，用民粹語言否定整個桃園的公共工程是不對的，對市府團隊也不公平。

鄭文燦也要求團隊，選舉投票快到了，市府不會給各單位工程完工的時間壓力，大家也不必趕在選舉前完工，按照期程選舉後或明年完工都沒關係，把工作做好最重要。

鄭文燦說，公共工程有時會有個別的缺點並成為選舉的話題，他鼓勵團隊抱著務實的態度有缺點就要改正，也不要怕改正，大小缺點都列並逐步改善。有些場所使用幾年以後都會發現缺點要改正，這也是歷來一致的做法，不管大小建設都要好好改進，讓民眾或使用的政府人員有更好的環境。

鄭文燦指出，桃園市這些年來已經完成上千項重大工程，得到非常多的公共工程獎項包括金質獎，國家卓越建設獎，事實上桃園公共工程品質比過去好非常多，公共工程委員會的評鑑也呈現這樣情況，所以才會得這麼多獎。

對涉及民眾使用的公共建築方面，鄭文燦直言如果有使用單位提出缺失，卻和原來的營建單位意見不一致的時候「先修再說」，先修好，再釐清是使用還是營造單位的問題，以免影響民眾使用的權益，修好以後由負責釐清的小組了解裁決哪個單位要負責，如果是原營造單位，修繕的費用就從保固金扣。

另外，使用後會發現大小缺點這很正常，因為把初驗、複驗到使用後的情形看成壓力測試，並由各單位列管缺點一個一個改善。缺點在選舉期間會被誇大，所以要明確回答是市府主動發掘和改善。

鄭文燦強調，桃園市政府沒有豆腐渣工程，用民粹語言否定整個桃園的公共工程是不對的，對市府團隊也不公平，事實上市民目前對公共工程的品質和設計等等，都肯定大幅提升，不過市府還是要掌握務實處理每項缺點的大原則。

另外，11月26日選舉投票快到了，市府不會給各單位工程完工的時間壓力，不必趕在選舉前完工，選舉後或明年完工都沒關係，像機捷A22站站體已經完成，正在做營運前的準備測試，桃捷公司不必有時間壓力，表訂時間就是12月到1月之間測試，不要有時間壓力，任何單位都如此，把事情做好最重要。

各單位原先提出的完成、駿工時間表如果覺得時間太 急迫，可以調整時間，當然希望準時完成，但是如果測試以發現還有缺點就改進。