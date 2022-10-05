苗栗10大路口科技執法滿月 鶴岡口取締1863件最多

苗栗縣10大易肇事、違規路口科技執法系統啟用滿月，警方統計共取締6815件交通違規，其中最多違規項目未依標誌、標線、號誌行駛3470件，公館鄉台6線與苗26線口（鶴岡口）1863件居冠。

苗栗警方在苗栗市中正路、為公路口，恭敬路、信義街口，頭份市中華路、自強路口，中正路、信東路口，中央路、自強路口 （含為恭醫院正門口前網狀線），中央路、中興路口，中央路、永貞路口，竹南鎮環市路三段、光復路口，公館鄉台6線、苗26線口，苑裡鎮中山路、為公路口，今年9月1日起科技執法，施行1個月，共取締6815件。

警方根據路口特性及違規項目分析，取締重點包括機車未兩段式左轉、車輛未禮讓行人、逆向行駛、未保持路口淨空及不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示行駛等項目，其中違規件數最多項目是未依標誌、標線、號誌行駛3470件，路口違規則以公館鄉台6線與苗26線口1863件最多。

此外，執法首月期間，10大路口發生全般交通事故11件，去年同期13件，相較減少2件15.4%，警方說，科技執法設備運用AI智慧系統自動偵測違規，可減少警力耗費，員警勤務更能發揮效能，並有效防制交通事故。