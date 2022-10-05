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台灣之心與台中動保處犬隻絕育 解決家犬繁衍流浪犬問題

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台灣之心愛護動物協會協助飼主將有繁殖風險的母犬帶去絕育。圖／台灣之心愛護動物協會提供
台灣之心愛護動物協會協助飼主將有繁殖風險的母犬帶去絕育。圖／台灣之心愛護動物協會提供

台灣之心愛護動物協會與台中市動物保護防疫處合作，由台灣之心提供常勸說仍不願為犬隻絕育的飼主名單給台中動保處，動保處再派員一起勸說、稽查，台灣之心今年通報的25筆案件，已有13件結案，藉由公權力，解決家犬繁衍流浪犬問題。

台灣之心愛護動物協會自2020年起，在台中及苗栗展開全面絕育計畫。透過地毯式的家戶訪查，逐戶找出高繁殖風險的母犬並為其絕育，避免流浪犬誕生。

台灣之心表示，多數飼主經勸導及提供絕育資源後，大多願意為犬隻絕育，但仍會遇到少數難以勸說的飼主，台灣之心專案管理李婉菱表示，若多次回訪仍無法說服飼主，會將名單提供給台中動保處，由動保處派員一起稽查，透過公權力介入，請飼主負起飼主責任為犬隻絕育，有台中動保處共同協助處理，讓計畫更順利，成功避免家犬繁衍間接產生流浪犬的問題。

台中市動保處稽查隊長林文凱表示，稽查隊除受理民眾反映飼主飼養不當、虐待傷害及非法繁殖買賣等問題外，也主動查核絕育、寵物登記及狂犬病疫苗注射情形，透過與台灣之心公私協力，讓有限的資源發揮更大的效益，一起捍衛動物福利。

台灣之心愛護動物協會執行的全面絕育計畫已完成台中市10個里的家戶訪查，除策略性的劃分區域、逐步訪查外，也針對未結案的案件持續追蹤、回訪。台灣之心表示，為寵物絕育是飼主的法定義務，呼籲民眾勿放養犬貓，並應為其絕育，避免其繁衍產生流浪犬貓的問題。

若犬隻飼主仍不願為母犬絕育，台灣之心紀錄資料後，台中動保處會派員一起稽查。圖／台灣之心愛護動物協會提供
若犬隻飼主仍不願為母犬絕育，台灣之心紀錄資料後，台中動保處會派員一起稽查。圖／台灣之心愛護動物協會提供
家戶訪查時，協會人員會觀察犬隻數量、性別、絕育與否並記錄，建檔追蹤至母犬絕育完畢。圖／台灣之心愛護動物協會提供
家戶訪查時，協會人員會觀察犬隻數量、性別、絕育與否並記錄，建檔追蹤至母犬絕育完畢。圖／台灣之心愛護動物協會提供

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