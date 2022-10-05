台灣之心與台中動保處犬隻絕育 解決家犬繁衍流浪犬問題

台灣之心愛護動物協會與台中市動物保護防疫處合作，由台灣之心提供常勸說仍不願為犬隻絕育的飼主名單給台中動保處，動保處再派員一起勸說、稽查，台灣之心今年通報的25筆案件，已有13件結案，藉由公權力，解決家犬繁衍流浪犬問題。

台灣之心愛護動物協會自2020年起，在台中及苗栗展開全面絕育計畫。透過地毯式的家戶訪查，逐戶找出高繁殖風險的母犬並為其絕育，避免流浪犬誕生。

台灣之心表示，多數飼主經勸導及提供絕育資源後，大多願意為犬隻絕育，但仍會遇到少數難以勸說的飼主，台灣之心專案管理李婉菱表示，若多次回訪仍無法說服飼主，會將名單提供給台中動保處，由動保處派員一起稽查，透過公權力介入，請飼主負起飼主責任為犬隻絕育，有台中動保處共同協助處理，讓計畫更順利，成功避免家犬繁衍間接產生流浪犬的問題。

台中市動保處稽查隊長林文凱表示，稽查隊除受理民眾反映飼主飼養不當、虐待傷害及非法繁殖買賣等問題外，也主動查核絕育、寵物登記及狂犬病疫苗注射情形，透過與台灣之心公私協力，讓有限的資源發揮更大的效益，一起捍衛動物福利。