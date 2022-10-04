快訊

不是柯志恩！韓國瑜下周回歸高雄助選 第一個站台的人是「她」

諾貝爾物理學獎揭曉 美法奧3學者共同獲獎

確定了！這間學校明年5月停辦 董事會全面改組

挨批切割酒駕 高虹安競辦：難道要像沈慧虹瞎挺林智堅

聯合報／ 記者郭政芬/新竹即時報導
民眾黨提名的竹北市長參選人林冠年（左）與新竹市長參選人高虹安合影。圖／取自林冠年臉書
民眾黨提名的竹北市長參選人林冠年（左）與新竹市長參選人高虹安合影。圖／取自林冠年臉書

新竹縣竹北市長參選人林冠年酒駕，遭民眾黨開除黨籍，新竹市長參選人高虹安第一時間回應「拒絕酒駕，是她一直以來的態度」，遭到民進黨沈慧虹競辦批高「勿切割」，她身為新竹黨部主委，有督導候選人之責，如果連自家人都無法要求，要如何讓大新竹市民相信？對此，高競辦回應，高虹安只是堅持心中的價值與社會的倫理，跟切不切割有什麼關係？「難道要像沈慧虹在林智堅被台大與中華大學雙雙判定碩士撤銷時，還繼續力挺林智堅嗎？」

民眾黨提名的竹北市長參選人林冠年遭檢舉酒駕，對此，沈慧虹競辦發言人劉康彥表示，過去民眾黨高喊酒駕零容忍，但卻在新竹縣市屢屢破功，過去林冠年屢屢在臉書表示，為高虹安護航選情，刻意抹黑新竹市政、甚至力挺抹黑沈慧虹的名嘴側翼吳子嘉，讓人不禁懷疑他是在選市長還是在擔任高虹安的團隊發言人？如今被揭穿酒駕一事，居然第一反應是發文表示他與高虹安受政治迫害。

高虹安競辦發言人徐千晴表示，政治人物每日佔據媒體版面，動輒使用許多社會資源，影響到許多人，我們認為政治人物是需要明辨是非的，所作所為都應該可以對民眾交代，給大眾做榜樣，何況酒駕者可能會造成家庭的破碎，屢屢挑戰社會大眾的底線，「高虹安只是堅持心中的價值與社會的倫理，跟切不切割有什麼關係？難道要像沈慧虹在林智堅被台灣大學與中華大學雙雙判定碩士撤銷的時候，還繼續力挺林智堅嗎？」

徐千晴強調，有關林冠年酒駕一事，已依規章撤銷提名、開除黨籍，以彰顯本黨防制酒駕之決心，高虹安也絕對不會護短，明辨是非是對政治人物最基本的要求，絕對不會像沈慧虹、陳建名、劉康彥、楊玲宜等綠營人士瞎挺抄襲被撤銷二個學位、又烙跑的林智堅一樣，去瞎挺任何人。

徐千晴表示，台灣民眾黨是個懂得反省與進步的黨，當沈慧虹在利用林冠年一事來作文章的同時，也請不要忘了，一根手指指著別人的時候，但四根手指指著自己，台灣民眾黨是個懂的反省進步的黨，反觀民主進步黨呢？

高虹安競辦發言人徐千晴（右二）表示，高虹安只是堅持心中的價值與社會的倫理，跟切不切割有什麼關係？圖／取自徐千晴臉書
高虹安競辦發言人徐千晴（右二）表示，高虹安只是堅持心中的價值與社會的倫理，跟切不切割有什麼關係？圖／取自徐千晴臉書

2022大選 高虹安 沈慧虹 酒駕 新竹縣選舉

延伸閱讀

民眾黨林冠年選竹北市長遭爆酒駕 沈慧虹競辦：高虹安勿切割

柯文哲證實有「挖角」 沈慧虹批善意遭選舉抹黑：絕非吃碗裡看碗外

還原沈慧虹見面談話 柯文哲：曾提北市有缺但非交通局長

高虹安澄清非開講主辦、誤用感謝狀 沈慧虹批切割

相關新聞

高虹安挨批切割酒駕 競辦：難道要像沈慧虹瞎挺林智堅

新竹縣竹北市長參選人林冠年酒駕，遭民眾黨開除黨籍，新竹市長參選人高虹安第一時間回應「拒絕酒駕，是她一直以來的態度」，遭到...

桃園復興橋空中彈跳勝地換新裝 月底猛男空中彈跳打頭陣

網友喜愛的桃園市復興區復興橋空中彈跳場地回來了！復興區公所最近完成復興橋整修工程，台灣高空彈跳俱樂部今天下午表示，該俱樂...

桃園食安嘉年華2天26萬多人參加 抽出汽車等多個大獎

2022桃園健康樂活食安嘉年華今天圓滿落幕，衛生局表示現場超過250個攤位，4天活動吸引26萬多人次參加，閉幕空飄氣球，...

苗栗縣長徐耀昌編列最後一次總預算 自稱「路走對了 就不怕遙遠」

苗栗縣長徐耀昌兩屆即將任滿，編列最後一次總預算草案，規模229.88億元，比較今年預算增加14.21億元，無黨籍議員曾玟...

竹縣優良公寓大廈評選開始報名 最高有機會獲3萬元獎金

新竹縣府為提升社區生活品質，共創優質的居住環境，已連續兩年持續舉辦「優良公寓大廈評選活動」，今年第3屆即日起開放報名，希...

新竹市兒童探索館開幕一延再延 爆廠商財務不佳遭解約

過去被戲稱為「地表最大捕蚊燈」的世博台灣館，由新竹市政府投入2.3億元轉型打造兒童探索館，視為藝文高地聚落建設重要一環。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。