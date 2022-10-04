挨批切割酒駕 高虹安競辦：難道要像沈慧虹瞎挺林智堅

新竹縣竹北市長參選人林冠年酒駕，遭民眾黨開除黨籍，新竹市長參選人高虹安第一時間回應「拒絕酒駕，是她一直以來的態度」，遭到民進黨沈慧虹競辦批高「勿切割」，她身為新竹黨部主委，有督導候選人之責，如果連自家人都無法要求，要如何讓大新竹市民相信？對此，高競辦回應，高虹安只是堅持心中的價值與社會的倫理，跟切不切割有什麼關係？「難道要像沈慧虹在林智堅被台大與中華大學雙雙判定碩士撤銷時，還繼續力挺林智堅嗎？」

民眾黨提名的竹北市長參選人林冠年遭檢舉酒駕，對此，沈慧虹競辦發言人劉康彥表示，過去民眾黨高喊酒駕零容忍，但卻在新竹縣市屢屢破功，過去林冠年屢屢在臉書表示，為高虹安護航選情，刻意抹黑新竹市政、甚至力挺抹黑沈慧虹的名嘴側翼吳子嘉，讓人不禁懷疑他是在選市長還是在擔任高虹安的團隊發言人？如今被揭穿酒駕一事，居然第一反應是發文表示他與高虹安受政治迫害。

高虹安競辦發言人徐千晴表示，政治人物每日佔據媒體版面，動輒使用許多社會資源，影響到許多人，我們認為政治人物是需要明辨是非的，所作所為都應該可以對民眾交代，給大眾做榜樣，何況酒駕者可能會造成家庭的破碎，屢屢挑戰社會大眾的底線，「高虹安只是堅持心中的價值與社會的倫理，跟切不切割有什麼關係？難道要像沈慧虹在林智堅被台灣大學與中華大學雙雙判定碩士撤銷的時候，還繼續力挺林智堅嗎？」

徐千晴強調，有關林冠年酒駕一事，已依規章撤銷提名、開除黨籍，以彰顯本黨防制酒駕之決心，高虹安也絕對不會護短，明辨是非是對政治人物最基本的要求，絕對不會像沈慧虹、陳建名、劉康彥、楊玲宜等綠營人士瞎挺抄襲被撤銷二個學位、又烙跑的林智堅一樣，去瞎挺任何人。