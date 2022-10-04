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桃園復興橋空中彈跳勝地換新裝 月底猛男空中彈跳打頭陣

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
台灣高空彈跳俱樂部的比基尼高空彈，比基尼辣妹彈跳吸睛。圖／阿臺教練提供
台灣高空彈跳俱樂部的比基尼高空彈，比基尼辣妹彈跳吸睛。圖／阿臺教練提供

網友喜愛的桃園市復興區復興橋空中彈跳場地回來了！復興區公所最近完成復興橋整修工程，台灣高空彈跳俱樂部今天下午表示，該俱樂部第一時間申請核准，本月29日舉辦第一屆猛男高空彈跳，即日起受理報名，免費猛男20人參加，引起喜愛空彈的網友注意。

該高空彈跳俱樂部最近剛在復興區巴陵橋舉辦比基尼高空彈活動，比基尼辣妹驚叫彈跳十分吸睛，主辦的阿臺教練表示，比基尼高空彈跳舉辦11屆，受到年輕女生喜愛，不少男生要求舉辦猛男高空彈跳，復興橋完成修復後，立即申請開辦第一屆猛男高空彈跳。

台灣高空彈跳俱樂部的比基尼高空彈，比基尼辣妹彈跳吸睛。圖／阿臺教練提供
台灣高空彈跳俱樂部的比基尼高空彈，比基尼辣妹彈跳吸睛。圖／阿臺教練提供

復興區公所表示，復興橋去年一度開放申請高空彈跳活動，為重新維護該橋安全，區公所半年多進行復興橋的橋面、橋樑油漆及安全性維修，至上周完工，也核准台灣高空彈跳俱樂部申請29日高空彈跳活動。

阿臺教練表示，猛男高空彈跳活動，預定10月29在復興區台七線21公里的復興橋舉辦，免費20人參加，即日起受理報名，額滿為止，免費者須支付1000元保險費用，參加猛男須裸露身材，穿著三點式或四角褲（服裝未達標準不得享有免費彈跳），報到時間當天中午13時，遲到者代表自動棄權、訂金退50%，歡迎肌肉猛男報名，患有心血管疾病等高風險疾病者禁止彈跳。

免費猛男高空彈跳名額有限，當天亦開放民眾付費高空彈跳，限額30人參加，成人收費4500元、學生收費3700元，包括保險金、證書、會員證在內，受理報名至額滿為止，意者可上官網www.bungy.com.tw 報名。

復興區復興橋完成整修換新裝，開放空中彈跳團體申請空中彈跳。記者曾增勳／攝影
復興區復興橋完成整修換新裝，開放空中彈跳團體申請空中彈跳。記者曾增勳／攝影

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