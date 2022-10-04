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桃園食安嘉年華2天26萬多人參加 抽出汽車等多個大獎

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園食安嘉年華今天閉幕。圖／衛生局提供
桃園食安嘉年華今天閉幕。圖／衛生局提供

2022桃園健康樂活食安嘉年華今天圓滿落幕，衛生局表示現場超過250個攤位，4天活動吸引26萬多人次參加，閉幕空飄氣球，象徵桃園食品產業的蓬勃向上發展。        

衛生局說明，今年策展主題圍繞在「食材溯源」，市政府為推廣食材產地溯源，在展區設計「食材溯源闖關體驗活動」，營造夜市、餐廳、賣場活潑的氛圍，民眾透過九宮格翻牌互動遊戲關卡，與掃描食材來源告示牌或產品溯源QR code，實際操作查詢溯源資訊，在有趣的活動中更了解政府的努力，有信賴才有食安。        

衛生局王文彥局長表示，這兩年民眾因受疫情影響，做好防疫保健已成為日常，在展期也特別請到知名營養師團隊及桃園市中藥商公會，規畫多場食品安全DIY教育宣導，了解食品添加物，更在現場認識中藥材及透過手作養生茶包、藥膳調理包，利用輕鬆趣味的教學了解食安及防疫保健知識，達到寓教於樂目的。

4天的食安嘉年華今天最後一天，市長鄭文燦抽出頭獎豪華轎車得主，另外還有Gogoro、變頻洗衣機、液晶電視等大獎，活動的尾聲邀請人氣偶像女團AKB48 Team TP帶來活力又熱情的演出，炒熱氣氛。

衛生局 食安 桃園

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