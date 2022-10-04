桃園楊梅重陽節活動 今表揚各領域優秀86位長者

桃園楊梅區重陽敬老表揚大會今上午舉行，今年共計86位受表揚者，桃園市長鄭文燦今也蒞臨並和大家拍大合照，鄭文燦受訪表示，照顧長者是市府的責任，今年重陽節期間，市府規畫「樂活重陽季」系列活動，包括體適能運動、趣味闖關競賽、繪畫書法聯展、象棋比賽、林班歌謠戰等多元活動，讓長者獲得更大的健康與身心發展。

獲頒市級長青楷模68歲的郭益輝，自1994年起擔任楊明國小創校義工隊長、楊梅國中交通志工，28年來從不間斷，並在擔任楊梅國中交通志工期間，因學生意外受傷，了解消防隊救護車不敷使用，故捐贈「睿澤一號」救護車給消防分隊，並擔任楊梅區調解委員，持續為在地服務。

76歲的方海龍2001年從美國回台後接任董事長職至今20餘年，創舉遷校到楊梅，並陸續設立大華中學的幼兒園、小學部及高中部，建構完整的學習環境，為楊梅地區培育出不少優秀的人才。

而45歲的李一松擔任社區總幹事，服務社區年長長輩，同時擔任立法委員、議員服務處秘書，長期關心地方年長者的生活，結合公益團體對養老院定期關懷。

鄭文燦說，桃園升格以來人口成長21萬人，楊梅人口也成長到近18萬人，不僅許多年輕人選擇落腳桃園，在此追求人生幸福，也有許多企業選擇投資楊梅。市府也推動許多建設，相信楊梅的進步與改變鄉親都相當有感，讓長者能生活相當舒適。