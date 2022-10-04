快訊

志願役4年存了140萬元 他想買房父母竟冷回：剩30萬

小S驚傳確診新冠！ 「小姐不熙娣」停錄一周

扯！網購動漫商品 竟收到3個「陽性快篩試劑」

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南劉姓網友網購動漫偶像商品，竟多了3個陽性快篩試劑，直說太扯了。圖／翻攝自劉姓網友臉書
台南劉姓網友網購動漫偶像商品，竟多了3個陽性快篩試劑，直說太扯了。圖／翻攝自劉姓網友臉書

台南市劉姓網友約一周前透過臉書社團，上網買動漫周邊偶像商品，對方以箱子寄來，箱子內竟然多了3個陽性快篩試劑，對方後來道歉是家人不小心包進箱子。劉姓網友今天說，對方雖表示是6個月前的試劑，可能沒有病毒了，但這種做法未免太扯了。

劉姓男網友說，他大約一周前也就是今年9月底，經由臉書社團買動漫周邊偶像商品，對方後來以箱子寄來，箱子內竟然多了3個陽性快篩試劑，對方後來道歉是弟弟不小心包進箱子。

劉姓網友今天說，對方雖表示是6個月前的，應該沒病毒了，但他心裡還是怕怕的，已將拍照後將試劑包好丟掉。劉說，他還好已經打了2劑疫苗，迄今沒有發燒等症狀，網購商品竟然會買到陽性快篩試劑，對方真的太不小心，實在令人傻眼。

快篩試劑 網購

延伸閱讀

邊境即將開放 企業都作好準備了？　 專家建議：企業善用快篩策略　防堵職場疫情擴散

獨／學校發陸製快篩供生返家自篩 一查竟未獲專案核准

見賊穿動漫T…桃園警「結印」使出影分身之術破心防！他旋認偷公仔

網購包材源頭減量明年7月上路 環保署今預告修法

相關新聞

明年5月起禁含石綿產品輸入 違者最高罰30萬元

為達成石綿產品管制，環保署今天公告「限制含石綿產品輸入」，規定自112年5月1日起，禁止含石綿產品輸入，以加強國內含石綿...

今天重陽節命理師教開運11招 一招做好招財最關鍵

今天是農曆9月9日重陽節，民俗專家將奇數數字視為陽數，9為最大陽數，有「老陽」之稱，命理師楊登嵙說，今天有11招開運的方...

有症狀快篩陰別輕忽 醫警告：若中一病毒重症死亡率高達20%

國內新冠肺炎疫情仍處於高原期，流感也來勢洶洶！醫師提醒，若有疑似新冠症狀，快篩卻總是陰性，當心中的可能是A型流感，一旦發展成重症，致死率比新冠還高。 日前衛福部疾管署副署長莊人祥曾示警「A型流感

快篩陰卻仍有症狀？對抗新冠後遺症 這幾種水果先不要吃

清冠一號治不了「長新冠」？中醫認為，新冠肺炎造成氣陰兩虛，咳嗽、腦霧、失眠等症狀遲遲不斷根，除了服藥調理，兩類食物一定要忌口。

國慶3天假 國道天天都塞車 國五連假前一天恐塞15小時

本周就是國慶連假，儘管僅是3天的短假期，不過高公局研判一日旅遊旅次將明顯增加，尤其宜花東地區為國內旅遊熱門景點，預估國五...

兒科醫收大批私訊問「新冠確診後何時打流感疫苗？」 他曝2時間點

公費流感疫苗於10 月 1 日正式開打，不過許多家長卻遲遲不敢讓孩子施打，原因是有孩子剛接種完新冠肺炎疫苗，還有的才剛確診康復，因此家長們擔憂短期間內注射流感疫苗會引發副作用。一名兒童急診科醫師近來就收到許多家長私訊詢問，於是特地發文列出「2時間點」供民眾參考。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。