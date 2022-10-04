扯！網購動漫商品 竟收到3個「陽性快篩試劑」
台南市劉姓網友約一周前透過臉書社團，上網買動漫周邊偶像商品，對方以箱子寄來，箱子內竟然多了3個陽性快篩試劑，對方後來道歉是家人不小心包進箱子。劉姓網友今天說，對方雖表示是6個月前的試劑，可能沒有病毒了，但這種做法未免太扯了。
劉姓男網友說，他大約一周前也就是今年9月底，經由臉書社團買動漫周邊偶像商品，對方後來以箱子寄來，箱子內竟然多了3個陽性快篩試劑，對方後來道歉是弟弟不小心包進箱子。
劉姓網友今天說，對方雖表示是6個月前的，應該沒病毒了，但他心裡還是怕怕的，已將拍照後將試劑包好丟掉。劉說，他還好已經打了2劑疫苗，迄今沒有發燒等症狀，網購商品竟然會買到陽性快篩試劑，對方真的太不小心，實在令人傻眼。
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