苗栗縣長徐耀昌編列最後一次總預算 自稱「路走對了 就不怕遙遠」

苗栗縣長徐耀昌兩屆即將任滿，編列最後一次總預算草案，規模229.88億元，比較今年預算增加14.21億元，無黨籍議員曾玟學、民進黨議員陳光軒都好奇，爭議性的新人金鏟子等預算項目都不見了。

縣議會定期會今天開幕典禮議程，審查總預算草案是焦點之一，縣府草編229.88億元，比較今年預算增加14.21億元，另還債維持2.3億元水準，縣府分析主要增加原因，包括公教人員調薪及晉級增加人事費，辦理中低收入老人生活津貼，及身心障礙者生活補助經費等法定社福支出增加等。

曾玟學、陳光軒詢問徐耀昌，兩人表示，草案有關爭議性的預算都沒有了，到底是4年來不斷質詢獲得重視，縣府從善如流，還是因為選舉到了，避免不必要的爭議，此外，縣府還債只是財政受中央控管，財政部的基本要求。

徐耀昌答覆說，縣府積極招商，引介購買苗栗高鐵特定區等處土地，投資苗栗也增收稅收、工作機會，累積至目前還債89億元，至於明年的預算，不會是他執行，沒有下指導棋，而是授權局處斟酌編列，至於爭議性的預算項目，他沒有特別考量。

新人金鏟子預算，今年編列200多萬元，曾玟學、陳光軒等人去年審查預算時，不斷提出質疑，明年並未編列，縣府民政處長彭基山受訪表示，民政處認為金鏟子有鼓勵生產的作用，但議員有不同的看法，避免爭議因此明年不編。