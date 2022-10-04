竹縣優良公寓大廈評選開始報名 最高有機會獲3萬元獎金

新竹縣府為提升社區生活品質，共創優質的居住環境，已連續兩年持續舉辦「優良公寓大廈評選活動」，今年第3屆即日起開放報名，希望提升住戶對社區的參與、認同感，評選第1名更能獲得最高3萬5千元獎金。

縣府工務處表示，目前新竹縣公寓大廈管理組織報備家數已超過2800件，今年評選活動依公寓大廈規模大小區分3組，分別是120戶以上的大型公寓大廈組、120戶以下的中小型公寓大廈組，以及1995年6月28日前取得使用執照的風華再現組。

評分項目分為「管理組織運作」、「管理維護與品質提昇」與「社區營造與節能減碳」，縣府希望新竹縣所有社區踴躍報名，共同凝聚社區向心力、落實節能減碳，打造樂活宜居的低碳家園。

報名從即日起開始到11月30日，期盼透過住戶積極參與社區管理維護工作，發揮社區管理組織運作功能，提升居住環境品質及社區認同感、建立優質社區，並落實公寓大廈管理的精神。

縣長楊文科說，希望能透過優良公寓大廈評選良性競爭，鼓勵縣民積極參與社區管理維護工作，培養社區意識，發揮守望相助精神，共同打造竹縣幸福城市，讓民眾樂安居。

各類組獲評選前3名的公寓大廈社區，將獲頒獎金及獎牌，第1名有獎金3萬元、第2名2萬元、第3名1萬元，但為鼓勵公寓大廈管理條例實施前成立的社區參與，風華再現組別第1名獎金更提高為3萬5千元。