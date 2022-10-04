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國慶連假中短程7日午後湧車潮 短程出遊替代路看這裡

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
國慶連假，北部預估7日下午開始出現中短程車潮，平鎮警方8日封閉台66線18公里匯國1南下匝道12小時。記者曾增勳／翻攝
國慶連假，北部預估7日下午開始出現中短程車潮，平鎮警方8日封閉台66線18公里匯國1南下匝道12小時。記者曾增勳／翻攝

再過4天國慶三天連假，北部地區預估7日下午開始在快速公路銜接國1、國3路段將出現第一波中短程南下車潮，因應返鄉和出遊人車，桃園市平鎮警方配合在台66線18公里匯入國1平鎮系統交流道南下匝道，8日零時起封閉12小時，公路總局第一養工處建議短程出遊民眾多利用公共運輸，開車出遊考慮使用替代路線，避免壅塞。

平鎮警分局、第一養工處今天上午表示，配合高公局雙十連假國道交通管制措施，台66線快速道匯入國1平鎮系統南下匝道入口，自8日0時至12時，封閉12小時，可行駛台66線接台61南下、或台66線轉台3線南下，亦可在台66線平鎮、新屋交流道銜接平面道路、或繞經國1幼獅交流道南下，請用路人多加注意。

第一養工處表示，雙十連假預估北部地區自7日下午開始，快速道銜接國1、國3附近路段會出現第一波中短程南下車潮，8日上午出現中長程南下主要車潮，連假期間短程出遊北部知名景點周邊車多，預估10日下午將是北返車流高峰，呼籲民眾提早因應行程，避開車多時段，影響行程。

短程出遊民眾多多利用公共運輸，或開車出遊走替代路線，避免塞車，北部及桃園短程民眾可行駛台31線從蘆竹到湖口，作為桃園、新竹往返替代道路，北部往返宜蘭民眾如遇國5塞車，請改道行駛台2線、台2丙線、台9線等省道替代路線。

另外，9日及11日的中午12時至晚上9時，台61線銜接國3西濱交流道北上匝道封閉，建議返回北部的民眾，可行駛台61線至前方80公里處，右轉香山聯絡道銜接國3交流道北上，請提前因應避免塞車影響行程。

連假 桃園 塞車

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