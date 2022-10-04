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高虹安澄清非開講主辦、誤用感謝狀 沈慧虹批切割
民眾黨新竹市長參選人高虹安日前參與「董事長開講」活動，因會中美麗島電子報董事長吳子嘉爭議言論，高強調自己「只是受邀」，高競辦回應，志工感謝狀誤用平時主辦活動所用之公版感謝狀造成外界誤解，會檢討流程並追回感謝狀。民進黨新竹市長參選人沈慧虹表示，高虹安一再說謊、切割，攬功推過成習慣，都怪別人。
沈慧虹表示，高先說是吳子嘉抹黑，稱非活動主辦，現在又因為獎狀被抓包，切割是志工團團長誤用，攬功推過成習慣，都怪別人。
沈慧虹辦公室執行總幹事陳建名表示，「董事長開講」網路節目10月1日有如高虹安造勢大會；事後發出感謝狀第一行標題就是由「高虹安競選辦公室」頒發，文中白紙黑字「感謝參與新竹市長候選人高虹安競選辦公室『所舉辦』之董事長開講活動」，還附上高虹安簽名。
陳建名說，高虹安「受邀說」遭感謝狀打臉後，高虹安團隊今日再聲稱「志工團團長誤用」，千錯萬錯都是別人的錯，發動抹黑、出錯就切割、扮演政治受虐兒是高虹安慣用手法，陳建名也強調，高虹安這些行為已經造成選舉不良風氣，是最壞示範。
媒體今日也問及柯文哲碰面一事，沈慧虹回應，答應赴約是出於對好友黃珊珊的情誼與信任，而當時她作為新竹市副市長，對新竹市還有很多想做的事，忠於先把自己手上的事情做好，因此對台北職位並無考慮，因此婉拒柯市長的邀請，她也說，柯文哲自己曾說：「沈慧虹很死忠，挖了好幾次沒答應」。
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