快訊

王子被爆遭鄰居投訴推媽媽出來道歉 毛弟不忍「還原事實真相」

台積宣布119年在地採購挺進60% 法人點名8上櫃公司受惠

國門解封在即 律師：居家隔離政策背後限制人身自由待商榷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高虹安澄清非開講主辦、誤用感謝狀 沈慧虹批切割

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天在台北受訪。圖／沈慧虹競選辦公室提供
民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天在台北受訪。圖／沈慧虹競選辦公室提供

民眾黨新竹市長參選人高虹安日前參與「董事長開講」活動，因會中美麗島電子報董事長吳子嘉爭議言論，高強調自己「只是受邀」，高競辦回應，志工感謝狀誤用平時主辦活動所用之公版感謝狀造成外界誤解，會檢討流程並追回感謝狀。民進黨新竹市長參選人沈慧虹表示，高虹安一再說謊、切割，攬功推過成習慣，都怪別人。

沈慧虹表示，高先說是吳子嘉抹黑，稱非活動主辦，現在又因為獎狀被抓包，切割是志工團團長誤用，攬功推過成習慣，都怪別人。

沈慧虹辦公室執行總幹事陳建名表示，「董事長開講」網路節目10月1日有如高虹安造勢大會；事後發出感謝狀第一行標題就是由「高虹安競選辦公室」頒發，文中白紙黑字「感謝參與新竹市長候選人高虹安競選辦公室『所舉辦』之董事長開講活動」，還附上高虹安簽名。

陳建名說，高虹安「受邀說」遭感謝狀打臉後，高虹安團隊今日再聲稱「志工團團長誤用」，千錯萬錯都是別人的錯，發動抹黑、出錯就切割、扮演政治受虐兒是高虹安慣用手法，陳建名也強調，高虹安這些行為已經造成選舉不良風氣，是最壞示範。

媒體今日也問及柯文哲碰面一事，沈慧虹回應，答應赴約是出於對好友黃珊珊的情誼與信任，而當時她作為新竹市副市長，對新竹市還有很多想做的事，忠於先把自己手上的事情做好，因此對台北職位並無考慮，因此婉拒柯市長的邀請，她也說，柯文哲自己曾說：「沈慧虹很死忠，挖了好幾次沒答應」。

高虹安競選辦公室當天發放的志工感謝狀。記者張裕珍／翻攝
高虹安競選辦公室當天發放的志工感謝狀。記者張裕珍／翻攝

高虹安 沈慧虹 2022大選

延伸閱讀

沈慧虹駁求官說 臉書發文還原推辭柯文哲始末

澄清吳子嘉「求官說」 沈慧虹競辦：是柯文哲多次主動聯繫

竹市長最新民調 綠營領先自豪 藍白：與地方實情相距甚遠

綠批董事長開講成造勢大會 競辦：高虹安是受邀參加

相關新聞

國慶連假中短程7日午後湧車潮 短程出遊替代路看這裡

再過4天國慶三天連假，北部地區預估7日下午開始在快速公路銜接國1、國3路段將出現第一波中短程南下車潮，因應返鄉和出遊人車...

高虹安澄清非開講主辦、誤用感謝狀 沈慧虹批切割

民眾黨新竹市長參選人高虹安日前參與「董事長開講」活動，因會中美麗島電子報董事長吳子嘉爭議言論，高強調自己「只是受邀」，高...

新竹市兒童探索館開幕一延再延 爆廠商財務不佳遭解約

過去被戲稱為「地表最大捕蚊燈」的世博台灣館，由新竹市政府投入2.3億元轉型打造兒童探索館，視為藝文高地聚落建設重要一環。...

新竹州圖書館選書暨選物特展 展期至10月30日

新竹州圖書館正展出「管－From Here To Anywhere」選書暨選物特展，展期至10月30日，開展至今已推出「...

國慶日3天連假要來了 新竹市垃圾清運不打烊

10月8日起一連3天為國慶日連續假期，新竹市環保局今天指出，為加強服務市民，除19日（周日）採假日定線定時定點收運外，其...

蘆竹國運中心 爆電梯長鐘乳石

桃園市公共工程品質近期備受質疑，議員詹江村昨再爆料，2019年11月啟用的蘆竹國民運動中心缺失多達上百件，包括電梯鋼纜被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。