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新竹市兒童探索館開幕一延再延 爆廠商財務不佳遭解約

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
曾被戲稱「地表最大捕蚊燈」的世博台灣館閒置許久，新竹市政府轉型打造兒童探索館，開幕時間一延再延。本報資料照
曾被戲稱「地表最大捕蚊燈」的世博台灣館閒置許久，新竹市政府轉型打造兒童探索館，開幕時間一延再延。本報資料照

過去被戲稱為「地表最大捕蚊燈」的世博台灣館，由新竹市政府投入2.3億元轉型打造兒童探索館，視為藝文高地聚落建設重要一環。未料兒探館開幕時間一延再延，市議員李國璋今天質詢追問，市府坦言，施工廠商財務不健全，9月已經解約正在清算中，工程將重新發包，開幕時間又將延後。

依市府規畫，兒童探索館1樓300坪空間規畫有常設展區，首檔敲定與國立臺灣科學教育館合作推出「敲敲打打動手樂」；2樓委由FOCA福爾摩沙馬戲團、環境友善種子、史汀科技等團體進駐開課，3樓至5樓有親子餐廳、戶外遊戲區、共創基地等空間。

兒童探索館去年原本規畫今年4月配合兒童藝術節開幕，但後又因疫情、天候因素，市府對外表示延到暑假開幕。李國璋質詢說，兒童探索館開幕時間從4月延到7月，現在已經10月了，看來開幕之日遙遙無期，還形容兒探館漂浮觀景平台，猶如鱷魚嘴巴。

代理市長陳章賢答詢，因為受到疫情關係延宕，加上廠商財務不健全，市府已在9月12日跟廠商解約，「市府進行的工程有幾百件，終止契約的狀況非常少」；目前兒探館工程進度80%，正在做清算作業，未來工程將重新發包、施工，預計明年才會完工。

「搞了這幾年下來，世博台灣館名副其實變蚊子館」，李國璋認為，世博台灣館在前市長許明財時代是有收入的，但到了林智堅任內原因特別多，館舍轉型包括疫情、財務問題都來了，問題只會留給下任市長。他也追問市府是何時知道廠商財務出狀況？

陳章賢、工務處長葉時青答詢說，財務問題必須要有跡可循，廠商出工不正常、進度沒有起色，因有跳票才確定財務不健全，市府今年初開始跟廠商協調，9月12日解約。

李國璋聽了直言，今年初就知道廠商有財務問題，竟然還耐心繼續輔導，搞了快1年拖到這時候，還酸說乾脆「開輔導學校、補習班」算了，確定不行了完蛋了才來收尾。

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