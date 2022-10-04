新竹州圖書館選書暨選物特展 展期至10月30日

新竹州圖書館正展出「管－From Here To Anywhere」選書暨選物特展，展期至10月30日，開展至今已推出「冒險」及「奇談」主題書展；文化局指出，即日起書展以「少女」為題，並於22日、23日舉辦主題講座與市集，民眾可把握展期，來近百歲古蹟尋找少女心，盡情享受閱讀樂趣。

代理市長陳章賢說，特展10月份「少女」主題以「做夢、成長」規畫相關書籍，任何性別、身份與年紀，每個人內心都有少女的一部分，都能在閱讀中找到曾經流淚、歡笑的自己。展出書籍包含繪本、小說、散文等多種類型，以細膩的女性視角呈現成長過程的酸甜苦辣。

展出書籍包含「奧莉薇不想當公主」、「女生徒：太宰治最爛漫的青春獨語溫柔典藏版」、「彼岸花盛開之島」、「美國女孩」及「少女的祈禱」等，另外還有介紹出生於新竹、「台展三少年」之一的畫家陳進女士的繪本和書籍，展現女性豐富的生命面向。

文化局表示，策展團隊精心將新竹州圖書館傳遞知識的功能，具體化為展場中鮮明的螢光黃「管」，並陳列一本本包覆書衣的主題書本，鼓勵民眾不受書名、書封的影響隨機取閱，開啟無窮的閱讀樂趣。