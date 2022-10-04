保障毛小孩權益！高虹安提9大政見 打造動物友善城市

今天是世界動物日，民眾黨新竹市長參選人高虹安昨攜民眾黨新竹市議員參選人們和動保團體進行座談會，發表九大動物友善政見，也允諾未來上任後，將積極改善流浪動物問題，並建立促進動物權利與改善救援制度，要將新竹市打造成動物友善城市。

成員包括台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治、台灣防止動物虐待協會執行長姜怡如、台灣鳥類救援協會理事長王俐婷、秘書長吳峮毅、關懷生命協會專案主任周瑾珊、新竹市保護動物協會總幹事張瑋凌、志工施芬如、新竹市浪浪絕育協會組長彭微鈞、組長王培臻。

高虹安表示，自己曾獲立法院動法盟評鑑動保優秀立委，動物保護是她一直努力的面向之一，希望未來執政後能將新竹市打造成動物友善城市。團隊先前就和專家學者、動保團體請益政見，昨日又於座談會中獲得許多珍貴的實務經驗，彙整為正式發表的九大動物友善政見。

為此，高虹安針對推廣動物保護精神與增加毛孩權益，提出4項政見，分別是一、透過獎勵與補助的方式，積極於社區推廣寵物登記、晶片登入，並嚴格查緝非法養殖場。二、開設公費動保教育講座或營隊，將動保教育深耕到社區與校園。三、推動「新竹市動物友善認證標章」，鼓勵各商家、企業支持動物友善政策。四、各大型公園試辦寵物活動與玩耍專區，提供飼主與毛小孩同遊的友善空間。

針對流浪動物，高虹安指出，流浪動物問題是許多新竹市民長期的困擾，特別是在南寮地區，流浪動物追逐甚至攻擊民眾的事件時有耳聞；在香山，則有部分流浪動物損害農作物，造成農民的困擾。她將建立完善SOP，從源頭管理流浪動物族群捕抓、收容與絕育、送養等行動，改善流浪動物問題。