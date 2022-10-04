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國慶日3天連假要來了 新竹市垃圾清運不打烊

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
今年國慶日3天連續假期垃圾清運不打烊。圖／新竹市環保局提供
今年國慶日3天連續假期垃圾清運不打烊。圖／新竹市環保局提供

10月8日起一連3天為國慶日連續假期，新竹市環保局今天指出，為加強服務市民，除19日（周日）採假日定線定時定點收運外，其餘日期維持正常垃圾收運。環保局提醒民眾，疫情期間「未戴口罩拒收垃圾」，戶外活動請保持1公尺安全社交距離

新竹市環保局指出，10月8日（周六）正常收運垃圾（下午、晚上兩個時段）；10月9日（周日）採假日定線定時定點收運；10月10日（周一）國慶日，正常收運垃圾（下午、晚上兩個時段）。

環保局代理局長洪明仕說，請民眾配合垃圾清運時間多加利用，並事先將垃圾確實分類為「資源物、廚餘、一般垃圾」三大類，打包妥當，再交由垃圾車與資源回收車收運。民眾對收運垃圾若有疑問，歡迎撥打1999或洽詢環保局清潔科03-5388406。

新竹 國慶 社交距離

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