國慶日3天連假要來了 新竹市垃圾清運不打烊

10月8日起一連3天為國慶日連續假期，新竹市環保局今天指出，為加強服務市民，除19日（周日）採假日定線定時定點收運外，其餘日期維持正常垃圾收運。環保局提醒民眾，疫情期間「未戴口罩拒收垃圾」，戶外活動請保持1公尺安全社交距離。

新竹市環保局指出，10月8日（周六）正常收運垃圾（下午、晚上兩個時段）；10月9日（周日）採假日定線定時定點收運；10月10日（周一）國慶日，正常收運垃圾（下午、晚上兩個時段）。

環保局代理局長洪明仕說，請民眾配合垃圾清運時間多加利用，並事先將垃圾確實分類為「資源物、廚餘、一般垃圾」三大類，打包妥當，再交由垃圾車與資源回收車收運。民眾對收運垃圾若有疑問，歡迎撥打1999或洽詢環保局清潔科03-5388406。