聽新聞
test
0:00 / 0:00
國慶日3天連假要來了 新竹市垃圾清運不打烊
10月8日起一連3天為國慶日連續假期，新竹市環保局今天指出，為加強服務市民，除19日（周日）採假日定線定時定點收運外，其餘日期維持正常垃圾收運。環保局提醒民眾，疫情期間「未戴口罩拒收垃圾」，戶外活動請保持1公尺安全社交距離。
新竹市環保局指出，10月8日（周六）正常收運垃圾（下午、晚上兩個時段）；10月9日（周日）採假日定線定時定點收運；10月10日（周一）國慶日，正常收運垃圾（下午、晚上兩個時段）。
環保局代理局長洪明仕說，請民眾配合垃圾清運時間多加利用，並事先將垃圾確實分類為「資源物、廚餘、一般垃圾」三大類，打包妥當，再交由垃圾車與資源回收車收運。民眾對收運垃圾若有疑問，歡迎撥打1999或洽詢環保局清潔科03-5388406。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言