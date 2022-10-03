蘆竹運動中心正常營運中 歡迎民眾到場運動紓壓
近日市長、議員候選人質疑蘆竹國民運動中心列管瑕疵未改、市府花錢蓋廢墟等情況，桃園市政府工務局表示，蘆竹國民運動中心自108年11月啟用至今未滿3年，營運過程陸續發現瑕疵，並不影響建築物結構安全，也都陸續列管改善中。
其中，電梯漏水也是後續才發現的問題，為避免反複漏水，因此封閉該組電梯查漏，各樓層設施目前均正常提供民眾使用。
工務局說明，蘆竹運動中心該組封閉電梯鋼纜並非外界謠傳的「被漏水嚴重鏽蝕達可能斷裂之程度」，實為因空氣潮溼，導致鋼纜表面有「水銹」情形，但其完全不影響電梯的結構安全。
此外，所謂的「鐘乳石」情況是因為運動中心營運廠商有回報漏水情形，「抓漏」廠商為查詢漏水源頭注入化學藥劑後所產生，請不要因為政治選情誇大問題，造成使用者不安！
工務局強調，除了提供日常運動課程使用外，蘆竹國民運動中心近年舉辦多次武術訓練營、大型有氧派對等精彩活動，為大朋友小朋友們留下難忘回憶；選舉壓力大，也歡迎候選人到場體驗紓壓。
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