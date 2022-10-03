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10月「苗栗慢魚月」 來苗栗體驗海洋風情

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
「苗栗慢魚月」安排石滬捕魚等系列活動，縣長徐耀昌歡迎民眾來體驗。記者范榮達／攝影
「苗栗慢魚月」安排石滬捕魚等系列活動，縣長徐耀昌歡迎民眾來體驗。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府推動「苗栗慢魚海岸」已邁入第四年，今年10月規畫慢魚月，安排石滬捕魚、海岸小旅行等活動，縣長徐耀昌今天邀請民眾來苗栗，體驗獨特的海洋文化風情。

慢魚月系列活動，包括10月3日至29日「海廢靜態藝術展」在通霄鎮舊糧倉，海線鐵道百周年在通霄鎮新埔火車站，及限定料理在苑裡巷鎮心雕居；11日「港邊餐桌饗宴」在通霄鎮新埔社區廣場；後龍鎮合歡石滬15日「傳統漁法傳承」，22日、29日「海岸小旅行」。

30日在竹南鎮龍鳳漁港辦理慢魚海岸成果展，安排慢魚市集、漁獲競標show、慢魚知識傳遞、海洋遊憩體驗、攤位闖關互動、慢魚工作坊，及海岸舞台音樂表演等，慢魚月訊息及報名相關資訊，可至苗栗慢魚海岸臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/MiaoliSlowFish/）。

縣府今天舉辦記者會宣告活動登場，徐耀昌表示，苗栗從南庄、三義國際雙慢城，成功推展「慢生活」理念，延伸至海線並率先全國推動「慢魚」運動，連續4年獲立委陳超明及海洋委員會、內政部營建署等單位支持，並獲國際慢食組織認證「Slow Fish Miaoli Taiwan」，「苗栗慢魚海岸」凝聚在地共識，推動海線發展。

「苗栗慢魚月」安排石滬捕魚等系列活動，縣長徐耀昌歡迎民眾來體驗。記者范榮達／攝影
「苗栗慢魚月」安排石滬捕魚等系列活動，縣長徐耀昌歡迎民眾來體驗。記者范榮達／攝影
「苗栗慢魚月」安排石滬捕魚等系列活動，縣長徐耀昌歡迎民眾來體驗。記者范榮達／攝影
「苗栗慢魚月」安排石滬捕魚等系列活動，縣長徐耀昌歡迎民眾來體驗。記者范榮達／攝影

徐耀昌 火車站 陳超明

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