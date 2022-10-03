桃園消防局新公共藝術 575支LED可用手機遙控變色

桃園市消防局近期有新分隊廳舍落成，依法規要設置公共藝術，因此結合幼獅、新屋、埔子3分隊剩餘經費，融入「瞄子、水帶」等意象，在局本部大廳設置互動式LED藝術品「羽眾」，民眾洽公時可掃QR碼調整燈光效果，今正式啟用。

消防局今下午2時在局本部一樓大廳，為公共藝術作品「羽眾」辦理展示茶會，由局長謝呂泉主持，藝術家團隊及鄉親一同參與。

消防局指出，本件公共藝術由紅聲數位設計顧問公司設計製作，主體造型以鳳凰羽毛為發想，由575根LED燈管組成，以單一構件集合形成藝術品的整體意象，強調消防同仁的群體性及團隊精神；單一構件採用彎管藝術，模擬消防設備中的瞄子與水帶，並透過前端的LED燈泡展現繽紛色彩。

消防局表示，「羽眾」有每小時定時的燈光表演，洽公民眾也可透過作品旁QRcode自行調整設計燈光效果，讓民眾以自己的想像力來演示消防精神，不但可讓民眾親自參與公共藝術，亦可激發民眾對消防公共藝術的靈感。

局長謝呂泉指出，「羽眾」使用幼獅分隊、新屋、埔子3公共工程累積經費建成，過往消防廳舍公共藝術多聚焦在消防具體形象上，顯得壯觀及陽剛，而「羽眾」強化了民眾參與併同LED光影的應用，是消防局未曾嘗試的呈現方式，也象徵了消防人員與民眾的緊密關係與創新的精神。