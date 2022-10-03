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國運中心爆電梯漏水長「鐘乳石」 桃議員：你還敢用？

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
蘆竹國民運動中心2019年11月啟用。圖／市府提供
蘆竹國民運動中心2019年11月啟用。圖／市府提供

桃園公共工程品質近期備受質疑，桃園市議員詹江村今天再爆料，2019年11月啟用的蘆竹國民運動中心缺失多達上百件，除了電梯鋼纜被漏水鏽蝕已達可能斷裂程度，電梯間更因漏水出現「鐘乳石」。市府工務局回應，議員提出的缺失市府都有列管，漏水的電梯已封閉暫停使用，建築整體結構安全無虞請民眾放心。

八德國運中心天花板日前才因地震崩塌，詹江村臉書再爆料，蘆竹國運中心自驗收啟用起就發生嚴重漏水，造成電梯鋼纜、矽酸鈣板、相關模組及軟硬設備陸續故障，天花板和牆面漏水處甚至長出「鐘乳石」。

詹江村質疑，去年該電梯就被評估危險層級已達4級，保養公司今年1月卻發現漏水更嚴重，批評「運動中心啟用已經3年，市府為何都沒有處理？這設施你還敢用？」要求檢方介入調查。

工務局表示，上述缺失市府均已列管，直指事件是保養公司「故意誇大」，原因是保養公司不同意出資更換鋼索，與營造廠商有責任認定問題；市府已請第三方公正單位釐清漏水原因，並請保養公司更換電梯鋼索、營造廠處理漏水問題，若營造廠不履行修繕責任，新工處會先動用保固金處理，再向廠商求償。

工務局表示，蘆竹國運中心有3組電梯，其中1組電梯井因漏水，已封閉暫停使用，經體育局確認，所有電梯均有定期檢查保養，市府並非3年來都沒處理；目前仍有2組電梯可以使用，建築物整體結構安全無虞。

對此，詹江村不滿批評，這些案件從啟用之後，3年來就一直列管，並沒有任何改善，甚至還越趨嚴重，請問驗收、列管的意義何在？工務局則強調，電梯井漏水是後續才發現的問題，列管項目都有逐步改善，並非已列管3年都沒有作為，請外界不要誤導事實。

蘆竹國民運動中心被爆缺失多達上百件，電梯鋼纜被漏水鏽蝕更已達可能斷裂程度。圖／取自詹江村臉書
蘆竹國民運動中心被爆缺失多達上百件，電梯鋼纜被漏水鏽蝕更已達可能斷裂程度。圖／取自詹江村臉書

電梯 漏水 詹江村

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