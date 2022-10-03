寶山鄉親苦等多年終於動工 新林路國道涵洞工程啟動

位於新竹縣寶山鄉的茄苳交流道聯絡道路穿越國道1號A3標，即新林路國道涵洞工程，今天正式動工，地方等待10多年的一條路終於看到貫通曙光，預計最快2年後就能完工通車，改善寶山新城地區交通。

縣府工務處指出，此工程為國道3號茄苳交流道以茄苳景觀大道為聯絡道路，往東拓寬既有的雙林路、新林路，穿越國道1號後至寶山鄉寶新路二段，全長約1.5公里，3期工程中的1、2期都早已完工，僅剩第3期工程還未施工。

據了解，這條聯絡道路10年來都斷斷續續處於停工、復工狀態，其中第3期工程的涵洞工程更是停擺了7年時間，如今正式動工，也象徵這條長240公尺的涵洞穿越道路最後一哩路，終於能有機會貫通。

今天上午開工祈福典禮上，寶山鄉長邱坤桶、縣議員邱振瑋、寶山鄉民代表會主席古仁樺及地方村長等人都到場；縣長楊文科表示，這條道路打通後，對寶山鄉的發展具有相當地影響力，期待工程能如期、如質完成，帶給寶山鄉的未來更多可能性。

楊文科還指出，這條道路開通後，遊覽車就可以從這進入寶山鄉，也能延伸到苗栗縣的三灣鄉、南庄鄉等景點，是百年之計。