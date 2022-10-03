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新竹客運減班銅鑼鄉公所急跳腳 啟動社區接駁巴士墊檔

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
新竹客運5660線今天減班，苗栗縣銅鑼鄉公所緊急啟動社區接駁巴士暫代行駛。圖／銅鑼鄉公所提供
新竹客運5660線今天減班，苗栗縣銅鑼鄉公所緊急啟動社區接駁巴士暫代行駛。圖／銅鑼鄉公所提供

新竹客運苗栗-福基（經石圍牆）5660線今天減班，還是銅鑼鄉中平村通勤學生集中的一班，鄉長謝昌年急跳腳，啟動社區接駁巴士暫代行駛，並籲請政府重視偏鄉大眾運輸困境及心聲。

竹客5660線原來1天2班次，其中，上午6點半左右途經銅鑼鄉中平村，謝昌年說，9月30日接獲反映，才發現竹客在站點公告減班，因這班主要是學生利用搭乘到苗栗市通學，影響相當重大，鄉公所今天啟動社區接駁巴士應急。

社區接駁巴士規畫，早班上午6點29分堤防站發車行駛至苗栗市農會站，並新增晚班下午6點05分（假日停駛），由龜山站發車行駛至堤防站，今天第一班次有不少學生搭乘，鄉公所應急有公車可搭。

謝昌年表示，鄉公所團隊因應竹客5660線及5658線，可能面臨路線停駛的困境，提報「幸福巴士計畫」，向公路總局申請補助鄉營巴士 ，也希望幸福巴士到位後，公車再來停駛或減班，無縫接軌解決通勤族交通問題，5660線突然減班，還是最重要通學的班次，地方人士錯愕及跳腳。

公路總局新竹監理所指出，近二年來因疫情改變部分乘客搭乘習慣，加上駕駛人流失，全國各客運業者的公車路線普遍採短暫性減班方式因應，新竹監理所以維持基本民行，衡酌減班基準，銅鑼鄉公所已提報幸福巴士計畫，公路總局核定後即可實施。

新竹所表示，新竹客運及苗栗客運目前均有因應疫情申請減班，監理所會以各路線運量作為同意與否的標準，盡量溝通協調業者，同時輔導鄉鎮市公所，採幸福巴士替代的可行性，盡力維持基本民行。

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