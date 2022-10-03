林為洲提成立路管中心政見 要讓竹北各級道路更平整

國民黨竹北市長參選人林為洲今表示，明年起竹北市內道路養護管理都將交由市公所負責，為有效提升維管效率，他提出當選後將成立道路管理中心並設立專線和專責通報App，讓竹北市的道路更順暢、平整。

林為洲指出，竹北市是一個發展迅速的城市，20年來，居住人口從7萬增加至21萬，加上人均所得、稅收均冠絕全台，市民重視居住及生活品質，但城市的道路及人行道的維護管理依然停滯不前，市民找不到專責單位處理，成立專責維護管理中心勢在必行。

他說，目前竹北市的道路少數為新竹縣政府維護管理，幾乎所有市內道路的維管皆由竹北市公所負責，且據縣府說明，自明年度起，竹北市的所有道路，均會交由竹北市公所進行維護管理，若未來無成立專責單位管理，恐無法有效顧及所有道路。

他認為，竹北市許多主要的道路凹凸不平，人行道不友善行人，每當市民要向政府部門反映，卻不知道是那個單位負責維護管理，或因人力、或因主管單位不明確，無法立即處理，長期下來，造成更多的道路、人行道問題一一浮現，讓駕駛人、行人暴露在風險之中。

林為洲將「專責管理」作為此次競選主軸，他提出未來如當選竹北市長，會立刻進行整合了解竹北市所有道路及人行道的現況，上任後，即成立道路管理中心並設立專線和專責通報APP系統，讓市民朋友反映問題時，能由專人即時回覆、即時處理。