快訊

內有隱情？父逝留1500坪地 她苦求地政士辦理放棄繼承

彰化違建占用人行道還擅拆路燈誇張行徑惹議 縣府出手了

他實測這地點5G下載網速快破千Mbps 網友樂：賣房準備搬

林為洲提成立路管中心政見 要讓竹北各級道路更平整

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
林為洲指出竹北市內有些道路品質不一，未來應成立管理中心統一養護管理。圖／林為洲競辦提供
林為洲指出竹北市內有些道路品質不一，未來應成立管理中心統一養護管理。圖／林為洲競辦提供

國民黨竹北市長參選人林為洲今表示，明年起竹北市內道路養護管理都將交由市公所負責，為有效提升維管效率，他提出當選後將成立道路管理中心並設立專線和專責通報App，讓竹北市的道路更順暢、平整。

林為洲指出，竹北市是一個發展迅速的城市，20年來，居住人口從7萬增加至21萬，加上人均所得、稅收均冠絕全台，市民重視居住及生活品質，但城市的道路及人行道的維護管理依然停滯不前，市民找不到專責單位處理，成立專責維護管理中心勢在必行。

他說，目前竹北市的道路少數為新竹縣政府維護管理，幾乎所有市內道路的維管皆由竹北市公所負責，且據縣府說明，自明年度起，竹北市的所有道路，均會交由竹北市公所進行維護管理，若未來無成立專責單位管理，恐無法有效顧及所有道路。

他認為，竹北市許多主要的道路凹凸不平，人行道不友善行人，每當市民要向政府部門反映，卻不知道是那個單位負責維護管理，或因人力、或因主管單位不明確，無法立即處理，長期下來，造成更多的道路、人行道問題一一浮現，讓駕駛人、行人暴露在風險之中。

林為洲將「專責管理」作為此次競選主軸，他提出未來如當選竹北市長，會立刻進行整合了解竹北市所有道路及人行道的現況，上任後，即成立道路管理中心並設立專線和專責通報APP系統，讓市民朋友反映問題時，能由專人即時回覆、即時處理。

北市 人行道 林為洲

延伸閱讀

林為洲鎖定竹北舊城區 主張增建國民運動中心

林為洲喊高鐵特區蓋親子館 鄭朝方先把看板掛他頭上

競選總部變市集 林為洲打造竹北假日不無聊活動

競總成立開轟 鄭朝方諷林為洲：竹北不要炒地皮經驗市長

相關新聞

國3西湖服務區路段橋樑伸縮縫今起施工 車流回堵3公里

國3西湖服務區路段橋樑伸縮縫維修工程，今天上午8時起進場施工，僅留外線車道通行，造成車流持續回堵到後龍交流道，約3公里長...

響應世界動物日 新竹動物園4日邀民眾免費遊園

明天是世界動物日，市府今宣布，新竹市立動物園作為新竹市野生動物保育的推動者，特別優惠4日當天入園免費，號召民眾一起愛護動...

林為洲提成立路管中心政見 要讓竹北各級道路更平整

國民黨竹北市長參選人林為洲今表示，明年起竹北市內道路養護管理都將交由市公所負責，為有效提升維管效率，他提出當選後將成立道...

授旗全民運新竹縣代表隊 楊文科勉勵選手為縣爭光

「111年全民運動會」將在嘉義舉行，今年新竹縣代表隊共派超過百名選手參賽，希望打破上屆14面獎牌的成績，今天上午縣長楊文...

苗栗通霄海象穩定沙梭大咬 北部釣客直呼過癮

近日風平浪靜，天氣狀況穩定，苗栗縣通霄鎮沿海沙梭大咬，吸引大批釣客前往一展身手，尤其是遠從北部南下的釣客，收穫滿滿，有不...

改善竹市教育 民代提投入師資、交通專車等解方

新竹市教育受到重視，今天上午市議員廖子齊、劉崇顯都針對教育議題質詢，分別提出幼教師資、代理教師、課後照顧和交通專車等議題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。