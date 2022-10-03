授旗全民運新竹縣代表隊 楊文科勉勵選手為縣爭光

「111年全民運動會」將在嘉義舉行，今年新竹縣代表隊共派超過百名選手參賽，希望打破上屆14面獎牌的成績，今天上午縣長楊文科親自授旗給縣體育會代表，並發加菜金，希望選手在場上好好發揮、為縣爭光。

全民運在嘉義將在8日到13日一連6天舉辦，根據新竹縣府教育處統計，今年全民運動會新竹縣代表隊就將角逐17項競賽項目，包含元極舞、太極拳、木球、沙灘角力、定向越野、柔術、原野射箭、健力、健美、國術、滑輪溜冰、躲避球、慢速壘球、摔角、槌球、舞蹈運動、劍道等。

今年新竹縣代表隊共派出246位優秀選手及隊職員參加，為了鼓勵選手，縣長楊文科上午也在縣府頒發加菜金，由二重國中校長徐華助代表接受，同時授旗給縣體育會理事長田耕豪，及木球及槌球2個委員會代表。

楊文科勉勵選手，2020年新竹縣曾經拿下3金6銀5銅、共14面獎牌的歷年最佳成績，縣府更頒發給績優選手及教練共超過80萬元獎勵金，希望選手們在場上展現自信、挑戰自我，爭取更好的成績，也呼籲全民一起來運動，共同打造新竹縣成為全民樂活的健康城市。

新竹縣將在明年承辦全中運，楊文科也提到新竹縣積極推動體育政策發展，統計到去年為止，縣內運動人數已經從36472人次，大幅提升至95968人次，縣府積極推動「長健」觀念、推廣全民運動，希望明年全中運中身為地主隊更能有最好的表現。