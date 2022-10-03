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苗栗通霄海象穩定沙梭大咬 北部釣客直呼過癮

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
遠從北部南下的釣客，有不少人釣到長達20多公分的老沙梭，直呼過癮。圖／釣客李鎮安提供
遠從北部南下的釣客，有不少人釣到長達20多公分的老沙梭，直呼過癮。圖／釣客李鎮安提供

近日風平浪靜，天氣狀況穩定，苗栗縣通霄鎮沿海沙梭大咬，吸引大批釣客前往一展身手，尤其是遠從北部南下的釣客，收穫滿滿，有不少人釣到長達20多公分的老沙梭，直呼過癮。

來自新北市已退休的釣客李鎮安說，上周一回鄉陪伴老人家，隔天開始，每天清晨5點釣到上午9點左右，第一天釣到2尾，第二天釣到1斤多，第三天之後都有4斤以上的漁獲，尤其週六、日更誇張，甩一次竿拉起來都有6、7尾，甩到手臂都快要脫臼，海灘到處都是喜愛釣魚的同好。

當地漁具店羅姓老闆娘表示，今年沙梭大咬狀況比往年晚了約2個月，上週五起連3天，很多北部來的釣客，中途還興沖沖的跑來買青蟲釣餌，詢問他們幾乎都有5斤以上的漁獲。

她說，往年釣老梭要再等1個月左右，目前可能要甩遠一點，或者搭船一支釣，才會釣到大尾老梭，現在釣況好也是因為海象穩定，等週三變天後可能就會消失。

苗栗縣通霄鎮沿海沙梭大咬，吸引大批釣客前往一展身手。圖／釣客李鎮安提供
苗栗縣通霄鎮沿海沙梭大咬，吸引大批釣客前往一展身手。圖／釣客李鎮安提供

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