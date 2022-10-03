改善竹市教育 民代提投入師資、交通專車等解方

新竹市教育受到重視，今天上午市議員廖子齊、劉崇顯都針對教育議題質詢，分別提出幼教師資、代理教師、課後照顧和交通專車等議題，民代也指出，近年市府著重在教育硬體設施，盼望接下來能更重視教育師資等軟實力，讓竹市的教育發展更均衡。

時代力量新竹市議員廖子齊今天針對幼教師資、代理教師與課後照顧等議題質詢，廖子齊建議降低公幼的師生比，目前金門、台北有意先試辦，建議市府要朝向逐漸調降。此外，她也接獲不少幼教老師的陳情，今年市府並沒有增聘公幼老師，至少有11間公幼開出17個實缺的代理老師，但竹市在公幼的開缺數明顯比其他縣市的名額都少，「公幼教師與教保員不同，市政府未開公幼教師的缺額，恐對學前教育有影響。」

廖子齊也關注課後照顧班的涵蓋率，公立國小課後照顧班新竹市涵蓋率11.6%，低於全國平均。她主張達成涵蓋率30%，配合家長可接送時間延長照顧時段，以及中低收入學生減免課後照顧學費。

「市府近年增加不少預算投資硬體，接下來應積極投入師資、降低師生比等。」廖子齊說，今年的三位新竹市長參選人都提出老師待遇等政見，包含代理教師不超過8%和代理教師薪資以1年計算，她請市府教育處評估預算，並指出新竹市蓋棒球場12億、總圖14億多，過往教育處在硬體上投入不少資源，希望市府接下來能有效提升師資軟實力的部分。

對此，教育處長賴榮光回應，全國目前除了嘉義市和金門縣，其他縣市的代理教師都還沒有領全年的薪水，市府目前估算，代理老師若需要全年薪資，預計增加7千萬的預算。若要降低代理教師的比例，預計增加經費2.4億。此外，今年的確沒有增聘公幼教師，主要是為了降低成本，明年對會此檢討。

綠黨新竹市議員劉崇顯提出規劃校園專車，他建議校園專車的起站可設在慈雲停車場，這裡是關埔新興人口最發展的地方，也有足夠的腹地。他並提出兩條公車路線，分別是往建華（經光復建功路）、新科（經埔頂關東路）方向，「校園專車不只是為了學生通車的需求，家長接送往返容易塞車，此舉可舒緩光復路尖峰時刻的交通。」

劉崇顯說，透過大眾運輸的選項，讓光武新科附近的學生，可往更遠的學校來就讀，建議教育處研擬專車的需求，在需要乘車的學校來做問卷調查，了解乘坐意願、乘車時間與居住地點，規劃沿線的上下車站點，未來可試營運，從小巴開始做校園專車，若培養起搭車的人數，就可考慮遊覽車等接送。