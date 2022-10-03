響應世界動物日 新竹動物園4日邀民眾免費遊園

明天是世界動物日，市府今宣布，新竹市立動物園作為新竹市野生動物保育的推動者，特別優惠4日當天入園免費，號召民眾一起愛護動物、了解動物，年底前購買動物認養卡，除可獲精美小禮物，憑卡再享一年遊園暢行無阻，購卡費用皆納入動物認養基金，提升動物福祉，歡迎民眾及企業共同響應。

代理市長陳章賢表示，新竹市立動物園於2017年啟動動物園再生計畫，以友善動物、保留歷史回憶、提倡生命教育為三大核心價值，透過設計打開籠舍、擴大活動空間、恢復棲地生態，提供動物良好棲地，2019年底重新開園至今，遊園人數累積突破300萬。

動物園表示，目前園區內的動物組成略分為四類，包含過著養老生活的老年動物、因非法飼養遭查緝而收容的動物、市府接獲通報轉送的救傷動物與其他動物園交換的動物。

新竹市立動物園在動物照養上不遺餘力，針對個別動物提供均衡的飲食和環境設施，讓動物吃好、睡好，滿足生活需求，也適時提供各式行為豐富化的遊具與設施，豐富動物的日常，拉長覓食時間與遊戲時間，發揮本能讓動物的生活更有趣。

動物園補充，園方也積極推動環境與生命教育活動，如園內畫設「食物森林」，提供城市中野生動物完整生活環境，經觀察有鳳頭蒼鷹、台灣擬啄木和各式昆蟲生活其中；並辦理食物森林親子生態課、夏令營、保育員說故事活動、志工假日定點導覽等，透過活動帶民眾走進自然、認識動物。

新竹市立動物園邀大小朋友共同響應世界動物日，當日整天入園免費，一起遊園認識動物、支持動物，更呼應踴躍參加園區辦理的各式環境及生命教育課程，由專業講師或志工帶領聽更多動物的知識與故事，也推薦認購動物認養卡，成為本園動物認養卡卡友，支持本園為保護台灣生物多樣性盡一份心力。