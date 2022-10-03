回防故鄉香山 林耕仁：提出香山科技廊帶帶動區域轉型

國民黨新竹市長參選人林耕仁今回防故鄉香山區，在議員陳慶齡、里長吳春生陪同下到香村里家戶懇託拜票，林耕仁表示，前陣子綠白兩位參選人因「香山是不是後花園」吵翻天，這都代表兩人對香山的認識不深，不了解香山居民要的是什麼。

林耕仁說，香山人要的是一種尊重，希望家鄉更好、更便利、更宜居，因此他提出「香山科技廊帶」，打造香山成為連結竹竹苗科技產業帶的正中心，透過建構完善交通網路，引入新興產業，才能帶動香山區域轉型、生活機能逐步提升，達到全市均衡發展，這才是繁榮香山的關鍵。

媒體詢問，對民進黨市長參選人沈慧虹要對吳子嘉提告的看法。林耕仁說，之前沈慧虹就爆出要去台北市的傳言，吳子嘉只是說明事情原委而已。台北市長柯文哲找沈慧虹去任官，沈慧虹還要12職等的位置，這就是綠白合、綠白一家親的證明。