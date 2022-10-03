快訊

用「媽媽精神」選縣市長 她們的少女時代讓人驚訝

外資狂賣！台積電股價再下殺到417元 股東141萬人創新高

台61草漯路段大重機「翹孤輪」 網罵：重機界垃圾

回防故鄉香山 林耕仁：提出香山科技廊帶帶動區域轉型

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
國民黨新竹市長參選人林耕仁今回防故鄉香山區，在議員陳慶齡、里長吳春生陪同下到香村里家戶懇託拜票。圖／林耕仁提供
國民黨新竹市長參選人林耕仁今回防故鄉香山區，在議員陳慶齡、里長吳春生陪同下到香村里家戶懇託拜票。圖／林耕仁提供

國民黨新竹市長參選人林耕仁今回防故鄉香山區，在議員陳慶齡、里長吳春生陪同下到香村里家戶懇託拜票，林耕仁表示，前陣子綠白兩位參選人因「香山是不是後花園」吵翻天，這都代表兩人對香山的認識不深，不了解香山居民要的是什麼。

林耕仁說，香山人要的是一種尊重，希望家鄉更好、更便利、更宜居，因此他提出「香山科技廊帶」，打造香山成為連結竹竹苗科技產業帶的正中心，透過建構完善交通網路，引入新興產業，才能帶動香山區域轉型、生活機能逐步提升，達到全市均衡發展，這才是繁榮香山的關鍵。

媒體詢問，對民進黨市長參選人沈慧虹要對吳子嘉提告的看法。林耕仁說，之前沈慧虹就爆出要去台北市的傳言，吳子嘉只是說明事情原委而已。台北市長柯文哲找沈慧虹去任官，沈慧虹還要12職等的位置，這就是綠白合、綠白一家親的證明。

林耕仁今天除到香村里家戶懇託拜票，也訪視95歲胡錦銓老翁，在重陽節前夕祝福胡錦銓快樂平安。有民眾看到林耕仁感到相當熟悉，大喊「香山人挺香山仁」，希望林耕仁當選市長後能翻轉香山、找回香山的認同感。

國民黨新竹市長參選人林耕仁（左三）。圖／林耕仁提供
國民黨新竹市長參選人林耕仁（左三）。圖／林耕仁提供

2022大選 新竹市選舉 林耕仁

延伸閱讀

吳子嘉不實爆料遭高虹安撇清 沈慧虹：準備提告

國民黨秘書長黃健庭合體林耕仁 用具體行動破除藍白合

高虹安列名單喊遭攻擊 沈慧虹：大數據專家成網路笑話

將與黃健庭合體拜票 林耕仁：我是真正生活在新竹的人

相關新聞

林姿妙今起請假投入選戰拚連任 請假期間不支薪

宜蘭縣長林姿妙從今天起開始請假，全力投入選戰拚連任，請假期間不支薪，職務由副縣長林建榮代理，縣務正常運作，請假時間至投票...

林佳龍求侯友宜別卡造勢場地 蘇貞昌也幫腔：政府要公正

民進黨新北市長參選人林佳龍指控侯市府故意卡場地，讓他們沒辦法在選前之夜租借到大型造勢場地，希望巿長侯友宜能夠幫忙，來一場...

駁小英女孩 黃珊珊嗆：當他們官的叫郝龍斌 也某某男孩?

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天接受媒體人唐湘龍廣播專訪，對於藍營猛貼黃珊珊「小英女孩」標籤，她說，「民進黨當時只是禮讓我...

雙城該續辦 黃珊珊：鄰居這麼兇 不用每天丟他石頭

若當選台北巿長，雙城論壇要不要續辦？無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天接受媒體人唐湘龍廣播專訪時說，「我的鄰居這麼兇在隔壁，...

高雄神祕市長參選人鄭宇翔 網站高調推成立性專區

高雄市長選舉被稱為「神祕參選人」的鄭宇翔，最近成立個人競選網站陸續釋出政見。繼提出上修囤房稅及大社工業區限期搬遷等論述後...

回防故鄉香山 林耕仁：提出香山科技廊帶帶動區域轉型

國民黨新竹市長參選人林耕仁今回防故鄉香山區，在議員陳慶齡、里長吳春生陪同下到香村里家戶懇託拜票，林耕仁表示，前陣子綠白兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。