新竹州圖書館活化再利用 蘇貞昌讚竹市「如鑽石」

市定古蹟新竹州圖書館為新竹市公私協力活化古蹟首宗案例，行政院長蘇貞昌今訪視，了解古蹟修復過程，同時參觀「管－From Here To Anywhere」選書選物特展，蘇貞昌力讚新竹州圖書館為公私協立修復古蹟典範，修復活化後的州圖更能彰顯重要歷史意涵。

蘇貞昌今在代理市長陳章賢陪同下訪視州圖建築修復後面貌，包含一樓原作為書庫的天花板封閉開口，推測當時可能設有電動升降設備，方便館員上下取書；二樓採光玻璃及通氣孔；門口外牆泥塑洗石裝飾圖樣及庭園內奇石，為1956年時任館長郭韻鑫為彰顯圖書館與新竹地區文雅風氣，從新竹八景中的北郭園及潛園，各搬一塊景園奇石留念；同時也參觀館內展覽，以「螢光黃」水管貫穿整座州圖，創造出與歷史古蹟的強烈對比。

「州圖走過戰火、走過變遷，如今帶給市民最好的場所。」蘇貞昌表示，前市長林智堅、前副市長沈慧虹上任後，帶著團隊與新光集團接洽並取得共識，把一座荒廢易主的營造物，變成美麗質感圖書館，特別肯定新光集團與市府為留下這片資產而努力。新竹市與鑽石一樣小，「角度對，發出來的光芒不但燦爛，而且永遠！」

陳章賢表示，新竹州圖書館為日治時期少數專為圖書館事業設計的全新建築，縣市尚未分家前，州圖隸屬竹縣資產，分家後因在竹市轄內，縣政府將它賣給新光人壽，封閉長達34年時間，幾乎閒置。林智堅2015年拜會新光人壽董事長吳東進，並在吳大力支持協助及中央補助下啟動調查研究、設計規畫及修復工程，2020年完成修復，重新開館。

文化局代理局長李欣耀表示，日治時期全台興建三座獨棟公共圖書館，第一座是台南市圖書館，現已拆除；第二座為新竹州圖書館；第三座則是台中州圖書館，現在作為合作金庫使用，相較之下，新竹州圖書館建築原貌最完整保留。

日治時期裕仁皇太子來訪，新竹街以「行啟紀念」申請州圖建設，並於1925年完成，設計者為日人宇敷赳夫，其建築特色採近代復興式樣建築風格兼具古典與現代建築元素，外觀重視水平線條分割，整體形貌方正，鮮少有複雜的量體組合，為台灣近代建築史典範。古蹟採原貌修復，盡可能保留舊設備、恢復其功能，引入現代防火、防蟲等新技術，以復古而嶄新的面貌重現於市民眼前。