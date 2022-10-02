草根維修運動起跑 以修理轉變當前拋棄式文化

你家電器是不是壞了就扔？地球公民基金會今天舉辦「讓我們重修舊好-修理咖啡館Repair Café」講座，現場並有實作小家電修理。這種草根開始的維修運動，從荷蘭開始擴散，現在全球已有超過兩千個維修咖啡據點，修理正轉變當前的拋棄式文化。

據聯合國統計，每年約有800萬噸塑膠垃圾被傾倒入大海，大量的海洋垃圾已經形成大型的垃圾島，陸地上仍有許多持續產生大量的生活廢棄物，而這些大量廢棄物與處理速度，已經造成環境極大的影響和破壞。地球公民基金會主任蔡卉荀表示，台灣與全球多個國家宣示邁向2050淨零排放，從國家政策制定到民眾以行動實踐零碳生活，「淨零生活起步走」系列講座要帶給民眾新的知識觀點，從食衣住行育樂減少碳排，實踐淨零生活。

「我也不想丟啊，但找不到地方修。」民眾反映，東西壞了沒處修，再加上買新的很方便，所以只好送去回收。蔡卉荀說，維修運動提供惜物的民眾一個挽救物品的機會，早年的維修文化延長物品使用年限，減少廢棄物；而現在的修理咖啡更強調以社區為據點，推動維修志工、居民參與。

高雄小家電診所召集人黃武就表示，全球登錄2350間Repair Café組織，台灣在6年前開始出現。南方修理聯盟有一群積極的維修志工，幾年來投入修理咖啡運動，帶動社區和地方參與，期待透過對維修運動的認識，進而看到廢棄物造成的環境問題，透過民眾力量減緩氣候變遷。

黃武就說，像台北的古風小白屋提供工具，讓你自己修，還有一些年輕人組成小家電維修所，線上報名常常秒殺；新竹剛開的「維修聊天室」；台南也有維修咖啡館；高雄的「小家電診所」有30名志工，去年9月到今年9月共受理了1697件故障小家電，修復率69%，修復品共計3000公斤，相當於減少2萬6000公斤碳排放量。

維修咖啡館的精神是：免費維修、自己動手 、改變觀念。廢策略包括：直接維修、維修培力，資源共享。黃武就認為，維修咖啡館可以促進異質團體的交流，同時也是一種「懷舊治療」。