旋轉木馬最夯 慈湖火舞光影季夜遊大溪到年底

2022慈湖火舞光影季系列活動開展到今年底，今天第一個周日，桃園天氣合適，吸引不少年輕父母帶孩子親子遊，市府觀旅局長楊勝評今天下午表示，兩天來，旋轉木馬、咖啡杯、海盜船三大傳統遊樂設施吸引親子排隊，意外成為親子最夯玩樂點。

市長鄭文燦最後不到3個月任期，市府觀旅局舉辦2022慈湖火舞光影季， 10月至12月31日止為期3個月，位於大溪慈湖紀念雕塑公園園區，打造5大特色燈區，即日起至12月31日、每天下午5日下午5時至晚上10時開放民眾前往欣賞。

楊勝評表示，考慮天熱，強調夜間觀光，10月起每個六、日及連續假期的當天下午3時至晚上8時，在慈湖銅像園區設置旋轉木馬、咖啡杯、海盜船3座傳統遊樂設施，提供親子免費體驗，第一個周六日吸引很多親子排隊體驗，許多父母充當攝影師為孩子拍照留念，傳統遊樂設施反而最受親子喜愛。

為增加民眾參與樂趣，市府主辦單位在民眾或親子體驗完畢，提供填答問卷、可以拿限量精美禮物，配合園區多處打卡裝置藝術，吸引許多親子這兩天前往慈湖園區打卡拍照，也帶來大溪、復興景點車多塞車。