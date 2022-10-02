桃園健康樂活食安嘉年華連4天 今中午已破13萬人次

「2022桃園健康樂活食安嘉年華」昨首日觀展人潮踴躍，參觀民眾截至今日中午12時已超過13萬人次，「桃食饗宴美食券」受到熱烈迴響，桃園市衛生局決定再加碼1萬份美食券。

現場有食材溯源行銷闖關活動，鼓勵業者與民眾共同響應餐點食材溯源揭露，民眾可持券至本市合作店家折抵消費，推廣安心享用在地美食。本次食安嘉年華將展覽至10月4日，活動最後一日更邀請人氣偶像女團AKB48 Team TP到場演出，歡迎民眾踴躍參與。

衛生局指出，桃園食安嘉年活動免費入場，現場結合DIY課程、闖關遊戲、食安健康講座、食藝競賽，透過互動體驗傳遞正確的食安觀念，讓民眾輕鬆將食安知識融入生活。完成闖關任務還能獲得抽獎資格，最後1天將抽出頭獎豪華轎車得主、其他還有電動機車、變頻洗衣機、液晶電視等多項家電好禮總價值達百萬以上。