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桃園健康樂活食安嘉年華連4天 今中午已破13萬人次

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
「2022桃園健康樂活食安嘉年華」首日觀展人潮踴躍。圖／桃園市政府衛生局提供
「2022桃園健康樂活食安嘉年華」首日觀展人潮踴躍。圖／桃園市政府衛生局提供

「2022桃園健康樂活食安嘉年華」昨首日觀展人潮踴躍，參觀民眾截至今日中午12時已超過13萬人次，「桃食饗宴美食券」受到熱烈迴響，桃園市衛生局決定再加碼1萬份美食券。

現場有食材溯源行銷闖關活動，鼓勵業者與民眾共同響應餐點食材溯源揭露，民眾可持券至本市合作店家折抵消費，推廣安心享用在地美食。本次食安嘉年華將展覽至10月4日，活動最後一日更邀請人氣偶像女團AKB48 Team TP到場演出，歡迎民眾踴躍參與。

衛生局指出，桃園食安嘉年活動免費入場，現場結合DIY課程、闖關遊戲、食安健康講座、食藝競賽，透過互動體驗傳遞正確的食安觀念，讓民眾輕鬆將食安知識融入生活。完成闖關任務還能獲得抽獎資格，最後1天將抽出頭獎豪華轎車得主、其他還有電動機車、變頻洗衣機、液晶電視等多項家電好禮總價值達百萬以上。

衛生局表示，「桃園健康樂活食安嘉年華」以「食材溯源」為主軸，活動展區分為政府展區、六大食品區（異國美食、醇品生活、樂活生鮮、藥膳保健、經典美味、生技魅力）及三大主題館（溯源影音區、食安密碼體驗區、食安故事屋），展期為10月1日至10月4日，每日上午10時至下午6時，民眾要把握最後2天，絕對讓大家滿載而歸。

「2022桃園健康樂活食安嘉年華」首日觀展人潮踴躍。圖／桃園市政府衛生局提供
「2022桃園健康樂活食安嘉年華」首日觀展人潮踴躍。圖／桃園市政府衛生局提供

食安 衛生局 桃園

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