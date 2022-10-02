關西迎風館成蚊子館？ 新竹縣府澄清正朝民意期望轉型

民進黨新竹縣長參選人周江杰昨批關西迎風館設備差、逼走泰迪熊博物館，如今成為「漏水蚊子館」，竹縣府今鄭重澄清泰迪熊博物館是受疫情衝擊而停業，未來迎風館也將朝運動休閒中心或農產品產銷中心轉型，絕非蚊子館。

竹縣府指出，關西迎風館的土地及建物是關西鎮公所所有，早期是作為農民活動中心，後轉型為產業交流中心，鎮公所在2016年與泰迪天地股份有限公司簽10年委外經營合約，2018年9月小熊博物館正式營運。

縣府表示，直到2020年疫情爆發後，博物館來客數呈現斷崖式崩跌，打擊了業者繼續營運意願，縣府因應疫情衝擊，分別在2020及2021年都減免權利金共40餘萬元，協助業者紓困度過難關，無奈疫情持續影響，業者才決定在今年3月提前終止契約，將空間交還公所。

周江杰昨天到關西鎮與縣議員參選人吳發勝、鎮長參選人曾綉雅到亞洲最大泰迪熊博物館原址關西迎風館會勘。

周江杰說，新竹縣府申請補助1億元的關西迎風館，施工品質低落、漏水、租金高缺點多，讓廠商決定搬到台中經營，租金甚至比關西低廉，怒批迎風館變成蚊子館後，縣府也是將責任甩鍋給鎮公所。

周江杰批評楊文科執政的新竹縣府，把經營不善的場館丟給鎮公所「根本就是發揮甩鍋能力、浪費人民納稅錢」周江杰提出應透過公民審議方式，由下而上地讓關西民眾參與討論，而不是蓋了又拆、拆了又蓋，浪費公帑。

不過縣府今再澄清、強調，為有效利用迎風館空間，縣府與關西鎮公所多次溝通協調，並由公所針對迎風館未來功能做地方民意調查分析，民意多期望轉型成運動休閒中心和農產品產銷中心，兼設假日市集，因此公所將以此方向做規畫，縣府將持續協助公所。