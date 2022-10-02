桃市周一、二、六開站免預約 分齡分流提供疫苗接種

明日起開放莫德納次世代雙價疫苗第2階段對象接種，公費流感疫苗昨天也已開打，國內近期同時會進行兩種疫苗接種作業，桃園市政府衛生局長王文彥提醒，桃園市社區接種站免預約，符合資格都歡迎盡速接種。

王文彥表示，依據中央說明COVID-19及流感疫苗可同時或間隔任何時間接種，並不影響疫苗有效性或安全性，民眾不必擔心。

王文彥說明，莫德納次世代雙價疫苗原第1階段接種對象為65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者，此次第2階段新增對象包含第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員或船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人，以及18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求須出國者，符合接種資格的民眾可以使用莫德納次世代雙價疫苗完成第1、2或3次追加劑劑次接種，但不可作為基礎劑次使用。

王文彥表示，隨著邊境「0＋7」將上路，防疫政策鬆綁，民眾更應完整接種所有劑次COVID-19疫苗，提升自我保護力，第2階段莫德納次世代疫苗開打，估計桃園50至64歲可接種者有30萬餘人，因人數眾多，本周將擇定3日於全市18處社區接種站分齡、分流提供疫苗接種服務（10月3日為60至64歲、10月4日為55至59歲、10月8日為50至54歲）。

接種站服務時間為上午8時至12時、下午1時至4時，中間休息1小時，開站地點可至桃園市防疫資訊站網站（https://reurl.cc/W1mAek）查詢，呼籲符合資格的民眾可把握機會前往施打；提醒欲接種民眾前往前須確認與最後一劑基礎劑、基礎加強劑或前一劑追加劑間隔至少已滿12周（84天）。

有關疫情最新統計數據，指揮中心今日公布全國新增4萬3241例COVID-19本土個案，其中桃園計有4661例，較昨日4705例，下降0.94 %；其中65歲以上個案占9.78%、18歲以下個案則占22.23%。

王文彥另說明，截至10月1日止，桃園居家照護共3萬2864人在案，照護案件累計74萬1566人，已完成73萬7145人，累計完成率約99.4 %；桃園專責ICU開設40床、收治32人、空床數8床；專責病房539床，收治267人，空床數272床，收治比率約49.5%，醫療能量充足。