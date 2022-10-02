苗栗增設2處偏心左轉車道、動線大不同 用路人要注意

苗栗縣政府最近增設2處偏心左轉車道，縣道119線、台72線口有左轉專用車道，卻沒有左轉燈，苗栗市玉清路、經國路口有專用號誌，玉清橋上暫未畫設專用車道，兩處動線大不相同，用路人要特別注意。

119線在台72線東西快速道路口，及苗栗市玉清路、經國路（台6線）口，上、下班時段交通流量大，容易造成車輛回堵，及安全考量，縣府、縣警局及地方人士會勘，今年8月、10月分別在玉清路往東方向，及119線雙向，設置偏心左轉車道，縣府及警方發現上路後，一些用路人不習慣發生狀況。

縣府及警方指出，玉清路在經國路口的偏心左轉車道，設在玉清路往東的方向，原本4個車道，西向因此從2個變成僅餘1個車道，而西向在玉清大橋上2個車道，內側車道路面雖有左轉箭頭，卻未標示專用道。

縣府及警方分析，玉清路、經國路雖有左轉號誌時相，但玉清大橋上西向，常有直行車擋住左轉車的狀況，過了玉清路，2輛道縮減成1車道造成爭道，將研議明確標示左轉車道，並配合號誌，減少車流衝突。

此外，119線在台72線口，今年6月間發生直行機車與左轉小貨車相撞事故，造成機車騎士死亡案，公路總局等相關人員會勘，119線、台72線已採取路口輪放的號誌管制，119線新設偏心左轉車道，不須另增加左轉號誌時相。